包裝酷似果汁汽水 紐約市無牌店違法賣大麻飲料

紐約市數十家超市將含有四氫大麻酚的大麻飲料與普通果汁、汽水混合擺放，官員與家長擔憂不知情的民眾與兒童可能誤食中毒。示意圖。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 紐約無牌店將THC大麻飲料混放果汁汽水旁販售。

紐約無牌店將THC大麻飲料混放果汁汽水旁販售。 重點二： 官員與家長憂兒童誤買誤食，恐引發中毒風險。

官員與家長憂兒童誤買誤食，恐引發中毒風險。 重點三：州府執法挨批不力，業界促市警聯手全面清查。

紐約市 的大麻 執法漏洞再度引發爭議。許多未取得大麻銷售執照的雜貨店、熟食店與小型超市，近日被發現將含有四氫大麻酚(THC)的大麻飲料與普通果汁、汽水混合擺放；因外觀具迷惑性，官員與家長擔憂不知情的民眾與兒童可能誤食中毒。

曼哈頓 區長霍伊曼(Brad Hoylman-Sigal)對此表達「極度憤怒」。他指出，曼哈頓某連鎖超市竟違法將高濃度THC飲料擺在普通果汁和汽水旁販售，使兒童可能因誤買誤食而面臨健康風險。他表示，上個月已向紐約州大麻管理局(OCM)舉報該超市的違規行為，當時商品雖被下架，但不久後又重回架上，凸顯州政府打擊不力。

專家警告，兒童誤食大麻產品可能引發嚴重的醫療問題；哈佛醫學院亦指出，對成人而言，THC飲料雖能產生興奮與放鬆感，但也可能引發焦慮、偏執、惡心、嘔吐以及心跳加速，尤其是對首次接觸大麻的人而言危害更大。

根據紐約州法律，含THC的大麻產品僅限在獲得執照的合法大麻店販售。不過，紐約郵報實地調查指，全市數十間雜貨店均有販售這類大麻飲料，部分店經理甚至坦言是直接向批發商進貨，對販售需取得執照一事一無所知。

自大麻合法化以來，紐約州大麻管理局執法效率問題屢遭詬病。紐約大麻零售協會(New York Cannabis Retail Association)主席坦塔洛(Britni Tantalo)如今呼籲紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)，應下令市警局(NYPD)配合州政府全面進行執法搜查；「非法大麻市場在紐約持續猖獗，市長必須指示市警局查緝這些販售非法大麻產品的店家」。

對此，大麻管理局發言人回應表示，當局一直將未授權的迷幻漢麻產品列為打擊重點，過去已透過扣押違規產品、勒令停業及查封非法店面等行動配合查緝。以往市警局亦曾與州府監管機構等組成聯合任務小組，成功查封多家非法大麻店，外界正密切關注市府是否會再次發起大規模清查。