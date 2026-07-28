紐約市營超市 商品將比私營便宜30%

紐約市長曼達尼公布其市營超市計畫的最新細節，承諾所售商品價格將比一般私營超市便宜30%。(圖片截自市府記者會)

紐約市 長曼達尼 (Zohran Mamdani)27日公布其市營超市 計畫的最新細節，承諾所售商品價格將比一般私營超市 便宜30%；首家市營超市預計於2027年在布朗士區開張，東哈林區的門市則將於2029年開幕。

曼達尼在記者會上表示，自2019年至今，全國食品價格飆漲約30%。「與此同時，人們的薪資卻沒有同等水平的增長」，曼達尼說，「這讓很多紐約市民覺得，購買這些食品雜貨都力不可及。這是令人無法接受的」。

為了維持價格穩定，市營超市的商品售價將採取每個月調整一次的機制，整體定價將低於私營超市30%。紐約經濟發展公司(NYEDC)預計，30%的折扣將每月為顧客省下約90元，每年累計約1000元。

在貨品供應方面，市營超市將提供一系列「核心必備物資 」，種類涵蓋肉類、海鮮、新鮮蔬果、乳酪、麵包，以及超過十幾種常見的廚房日常基本食材，確保民眾能以實惠價格購足生活所需。為了避免與販售熟食的在地雜貨店直接競爭，市營超市將不會販售熱食。

針對營運模式，市府目前正公開徵求合適的公司來承攬這些市營超市的營運。曼達尼同時對未來的超市員工薪酬做出承諾，強調該項目將創造高品質的就業機會；「在此工作的員工將獲得良好的勞動合約，並享有足以維持家庭生計的薪資與福利保障」。

不過，該計畫持續引發小商家與部分經濟學家的強烈質疑。「多元文化商業聯盟」(Multicultural Business Coalition)主席加西亞(Frank Garcia)直言，市府提供的折扣將把私營小商家「逼上絕路」；「我們到底要怎麼跟政府競爭？」他更透露，已準備提起訴訟以阻止該計畫推進。

曼達尼承諾將在其首個任期內，於全市五大區分別開設市營超市門店。除了已定下的東哈林及布朗士門店，市府目前仍在史泰登島、皇后區與布碌崙尋覓合適地點。