紐約市府公布「第二居所稅」房產名單 富人個資全都露

市府公布可能受「第二居所稅」影響的業主姓名和地址。(路透)

市長曼達尼 (Zohran Mamdani)領導的政府27日公布了一個可搜尋資料庫，列出了可能受紐約州 新「第二居所稅 」(pied-a-terre tax)影響的紐約市 房產名單，這實際上曝光了成千上萬名富裕紐約人的個人資訊，引起關注。許多人感到非常困惑，指責市政府公布了一份針對富人的「黑名單」。

從上周開始，市財政局開始著手執行新的「第二居所稅」，其中包括確定符合條件的房產，並告知業主應繳稅款。此前，曼達尼在社交媒體上發布了一篇帖子，提醒富裕居民「回到五大區後要查看郵箱，因為你收到了郵件」。市財政局還上傳了這個數據庫，據稱涵蓋了五大區所有價值超過100萬元的空置非主要住所，其中包括每位業主的姓名和地址。

曼達尼一直對州長霍楚 (Kathy Hochul)和州議會的民主黨人制定的對紐約市第二處住房徵稅的政策表示讚賞。今年2月，曼達尼曾表示，除非允許他向富人徵稅以彌補120億元的預算缺口(後來修正為54億元)，否則他將會將紐約市的房產大幅提升9.5%。

市府估計，新的「第二居所稅」每年將為紐約市帶來5億元的收入。但民主黨籍的市主計長李文 (Mark Levine)表示，實際數字更接近3億4000萬至3億8000萬元，而且隨著時間的推移，這個數字可能會減少。

這項稅收不僅傷害了紐約億萬富翁的感情，許多中產階級也無法倖免。市議會少數黨領袖卡爾(David Carr)自己的房產業也在清單上，他表示，「尤其考慮到這份清單上可能有數千處房產不符合第二居所的定義，或者其所有者會成功地對被列入清單提出異議，這是一個魯莽愚蠢的舉動」。

據統計，全市範圍內，有超過96萬戶住宅被列入可能受到曼達尼「第二居所稅」影響的名單，但曼達尼霍楚最初向公眾推動這項稅收時稱，這項新稅收只適用於3萬1000戶住宅。