使用手勢、放置箱子…占車位違法 交警被指執法不積極

AI重點 文章重點整理： 重點一： 紐約市法規明定以人或物占車位屬違法。

紐約市法規明定以人或物占車位屬違法。 重點二： 違規者可能面臨35至125元罰款與點數。

違規者可能面臨35至125元罰款與點數。 重點三：民眾批評交警執法不積極，且有人鑽漏洞。

紐約市 「人肉占車位」事件隨即引發網民踴躍討論，有網友認為若是短暫為駕駛保留車位，就可以被允許，但也有人堅持應該是車子「先到先得」的做法才對；不過，實際上紐約市交通法規有寫明，通過放置物品或人站在車位內來「占位」屬於違法，只是即便如此，相關的執法在許多市民的經驗看來仍然是不足夠的。

根據市交通規定4-08(n)(7)，通過放置物品或人站在車位內來占位屬於違法行為，這被稱作「非正式保留停車位」(Unofficial reserving of parking space)；除了不得以肉身占位外，使用手勢、或放置箱子、垃圾桶、手推車、搬運車或未經授權的路面、路緣或街道標記和標誌等物品也不行。

對於違反這個規定的民眾，可能收到介於35至125元之間的罰款，另外還可能會被記入駕駛執照點數；具體的金額和點數將取決於違規地點是否位於曼哈頓 的商業區或特殊管制區內，以及實際嚴重程度。

儘管條例指明「人肉占車位」屬違法行為，但據網友分享，交通警察對此的執法並不積極，即使偶爾有人被取締，通常也只是暫時緩解問題，但沒過多久又會故態復萌；不僅如此，還有會鑽漏洞的駕駛，譬如利用車輛本身來保留停車位，他們會故意把車停得周邊都留很大的空間，好讓之後另一輛車或熟人能停進來，而現行規定並沒有明確禁止這種做法。

撇開條例不說，也有人認為在大城市中，若是短暫為即將抵達的親友保留車位也相當常見，算是一種不成文的默契，可以被允許；但反對派則指出，公共停車位屬於所有人，應該由第一輛合法到達並能停入車位的車輛取得，而不是靠人站在裡面占位。且雙方僵持若是已經造成更多人的不便、以及交通阻塞，那更應該要有人立即退讓，以免演變成嚴重的公共安全事件。