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紐約緝毒 破獲近百磅芬太尼、50萬顆卡芬太尼假藥

記者胡聲橋╱紐約報導
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紐約緝毒局查獲44公斤芬太尼和50萬顆摻有卡芬太尼的藥片。(紐約緝毒局X平台)
紐約緝毒局查獲44公斤芬太尼和50萬顆摻有卡芬太尼的藥片。(紐約緝毒局X平台)

美國緝毒局紐約分局(DEA New York Task Force Division)日前逮捕一名嫌犯，並繳獲大約97磅疑似來自墨西哥的芬太尼(fentanyl)，以及約50萬顆摻有卡芬太尼(carfentanil)的假藥片。

緝毒局官員稱此次查獲行動是對當地危險毒品供應的重大打擊，嫌犯姓名和具體的繳獲地點尚未公布。

緝毒局近期發出警告，其西南實驗室發現了含有芬太尼和卡芬太尼混合物的藥片，全國各地實驗室開始檢測出含有這兩種毒品的假藥片。緝毒局稱卡芬太尼是一種獸用鎮靜劑，其效力遠高於芬太尼，是芬太尼的100倍。

聯邦緝毒局紐約分局表示，一直致力於打擊將少量毒品在住宅區製成大量藥片的犯罪活動，以及相關的毒品販運網絡。紐約分局今年春天在一次行動中繳獲了數十萬片假藥和數公斤毒品，揭露紐約當地毒品供應鏈；今年4月，其執法人員在布朗士區和曼哈頓破獲三家毒品包裝廠，並在一次合作行動中繳獲了約93.7磅芬太尼，顯現當地毒品販賣規模之大。

衛生部門警告，即使是極少量的合成鴉片類藥物也可能致命，而卡芬太尼的存在會增加快速、嚴重過量服用的風險。市衛生局表示，已在當地樣本中檢測到卡芬太尼，並指出雖然納洛酮(naloxone)可以逆轉阿片類藥物的作用，但需要多次使用，而且毒品中可能含有其他鎮靜劑，這會使救援變得更加複雜。

緝毒局目前尚未公布此次行動的眾多細節。通常情況下，在一場大規模緝毒行動後，需要進行實驗室確認和檢方審查後才會提起訴訟。

紐約緝毒局查獲44公斤芬太尼和50萬顆摻有卡芬太尼的藥片。(紐約緝毒局X平台)
紐約緝毒局查獲44公斤芬太尼和50萬顆摻有卡芬太尼的藥片。(紐約緝毒局X平台)

精華 FAQ

  • 此次行動中，緝毒局逮捕1名嫌犯，並繳獲約97磅疑似來自墨西哥的芬太尼，以及約50萬顆摻有卡芬太尼的假藥片，規模相當驚人。

  • 卡芬太尼原本是獸用鎮靜劑，效力遠高於芬太尼，約為其100倍。即使只有極少量，也可能造成快速且嚴重的過量反應，增加死亡風險。

  • 案件顯示紐約仍存在將少量毒品在住宅區加工成大量藥片的犯罪網絡。當局今年已多次破獲包裝廠與大量芬太尼，反映供應鏈規模龐大且持續擴張。

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