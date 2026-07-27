2天2起 布碌崙電動滑板車騎士遭撞亡
布碌崙(布魯克林)上周，在兩日內連續發生兩起電動滑板車騎行者遭汽車撞亡事件；市警察局和交通局(DOT)為此全面升級執法力度，嚴厲取締違規交通工具，另外醫院和社區也都發布安全警告，呼籲市府應嚴格限制騎乘年齡並強制佩戴頭盔。
根據市警消息，22日下午，20歲的沃爾特(Ajpop Walter)正騎著電動滑板車沿第14大道在戴克高地(Dyker Heights)向南行駛，大約下午5時16分，沃爾克在77街附近與一輛同向行駛的豐田轎車相撞。
醫護人員迅速將沃爾特送往瑪摩利醫院救治，但他當天晚些時候不治身亡。56歲的豐田車司機事發後留在現場，目前尚未有人被捕。警方稱，沃爾特居住在距離事發地點約四個街區的地方。
就在沃特遇害前一天，布碌崙發生了另一起致命的電動滑板車事故，造成一名騎乘者喪生。據執法部門稱，21日上午11時剛過，45歲的喬丹(Melba Jordan)騎著電動滑板車沿布碌崙皇冠高地(Crown Heights)的富蘭克林大道(Franklin Ave.)向北行駛時，一輛2007年款彼得比爾特(Peterbilt)翻斗卡車從對面駛來，在右轉進入太平洋街(Pacific St.)時撞上了她。
醫護人員迅速將喬丹送往附近國王郡醫院(Kings County Hospital)接受救治，當時她病情危急，最終搶救無效身亡。警方稱，喬丹住在布碌崙的博倫姆丘(Boerum Hill)，距離遇難地點約兩哩。
警方稱，駕駛翻斗卡車的68歲男子沒有受傷。事發後留在了現場。目前尚未對這名提出任何指控。市警交通事故調查小組仍在對這起事件進行調查。
上周布碌崙在2天內連續發生2起電動滑板車騎士遭汽車撞擊身亡事件，死者分別是20歲的沃爾特與45歲的喬丹，警方目前仍在調查兩案。 沃爾特22日下午在戴克高地騎電動滑板車沿第14大道南行，約5時16分在77街附近與一輛同向行駛的豐田轎車相撞，送醫後當晚不治。 市警和交通局已升級執法，嚴查違規交通工具；醫院與社區則警告風險，並呼籲市府嚴格限制騎乘年齡、強制佩戴頭盔，以降低死亡事故。
精華 FAQ
上周布碌崙在2天內連續發生2起電動滑板車騎士遭汽車撞擊身亡事件，死者分別是20歲的沃爾特與45歲的喬丹，警方目前仍在調查兩案。
沃爾特22日下午在戴克高地騎電動滑板車沿第14大道南行，約5時16分在77街附近與一輛同向行駛的豐田轎車相撞，送醫後當晚不治。
市警和交通局已升級執法，嚴查違規交通工具；醫院與社區則警告風險，並呼籲市府嚴格限制騎乘年齡、強制佩戴頭盔，以降低死亡事故。
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