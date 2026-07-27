我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI進軍好萊塢 華裔臨演怕工作不保

NBA／詹姆斯領銜東區來勢洶洶 唐斯：尼克只需要專注自己

市警利用無人機 逮捕5地鐵衝浪少年

記者胡聲橋╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約市警無人機拍到六名青少年在布碌崙地鐵衝浪。(警方提供)
紐約市警無人機拍到六名青少年在布碌崙地鐵衝浪。(警方提供)

紐約市警察局近日利用無人機輔助，在布碌崙(布魯克林)發現了六名青少年地鐵衝浪者，並逮捕了其中五名，警方還從其中一名青少年身上查獲六把被竊的大都會運輸署(MTA)鑰匙。

市警無人機於20日下午4時13分，發現六人在一輛從紐柯克廣場站(Newkirk Plaza)駛向國王高速公路站(Kings Highway)的B線地鐵車頂衝浪。無人機小組人員通知地面警員後，警方追蹤並逮捕了其中五人。其中一名14歲嫌犯有六把被盜的MTA鑰匙。

其中一名12歲男童和一名13歲男童被控魯莽危害他人安全(reckless endangerment)、妨礙政府行政(obstructing governmental administration)和非法侵入(criminal trespass)；一名14歲男童被控魯莽危害他人安全、妨礙政府行政、非法持有贓物(criminal possession of stolen property)和非法侵入；兩名15歲男童分別被控魯莽危害他人安全及非法侵入。

市警察局25日在X平台公布了無人機拍到的影片，顯示這些青少年在地鐵車頂衝浪、逃離地鐵列車，以及遭到警方逮捕。

警方稱，日前也有一名16歲青少女因為同樣行為受重傷，警方希望看到地鐵衝浪的居民立即通報警方。

這名16歲青少女22日下午3時12分左右，站在駛入皇后區布羅德海峽站(Broad Channel)的南行A線地鐵車頂，撞到橫梁。她被送往醫院治療，傷勢穩定。

市警察局5月表示，地鐵衝浪現象仍然十分普遍，自五年前開始加重打擊地鐵衝浪以來，警方已逮捕至少60名慣犯，其中最小的只有10歲。MTA上月公布數據顯示，在過去兩年裡，地鐵衝浪的人數增加200%，這主要是受到社群媒體影片的影響。2024年，有7人因此喪生，2025年則有5人喪生。

精華 FAQ

  • 警方出動無人機巡查時，發現6名青少年在B線地鐵車頂衝浪，隨後通知地面警員追蹤，最後成功逮捕其中5人。

  • 其中2名12歲和13歲男童被控魯莽危害他人安全、妨礙政府行政及非法侵入；1名14歲男童另涉非法持有贓物；2名15歲男童則被控魯莽危害他人安全與非法侵入。

  • 因為地鐵衝浪近年持續增加，且風險極高。警方指出，日前已有1名16歲青少女因在車頂衝浪撞上橫梁而重傷，顯示這類行為可能造成嚴重後果。

地鐵 布碌崙 紐約市

上一則

2天2起 布碌崙電動滑板車騎士遭撞亡

下一則

紐約緝毒 破獲近百磅芬太尼、50萬顆卡芬太尼假藥
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

警方逮捕2持槍青少年 無人機助攻

警方逮捕2持槍青少年 無人機助攻
布碌崙地鐵站台 18歲女抵抗搶劫遭槍擊

布碌崙地鐵站台 18歲女抵抗搶劫遭槍擊
毒販在N線地鐵內 舉刀搶劫乘客

毒販在N線地鐵內 舉刀搶劫乘客
鎖定女性犯案…紐約市搶匪強扯行人珠寶 今夏犯案逾50起

鎖定女性犯案…紐約市搶匪強扯行人珠寶 今夏犯案逾50起

熱門新聞

紐約皇后區法拉盛25日上午發生五級大火，現場持續灌救兩小時。(記者高雲兒╱攝影)

紐約法拉盛連棟住宅5級大火 23人受傷、78歲華婦確認死亡

2026-07-25 22:01
紐約州石溪一對華裔夫婦涉嫌將自家四房獨棟住宅非法改建為十間臥室出租，兩人各被控30項罪名。(擷自Google Maps)

火災曝非法分租 紐約石溪華人4房塞12人 租客多是大學生

2026-07-23 16:57
布碌崙一間老人中心負責人向當局投案，承認自己任職期間向聯邦詐取320萬元醫療補助服務費用。圖為搜查出的證據。(取自DOJ)

布碌崙華男投案 認了給回扣詐領白卡320萬元…服刑57個月

2026-07-21 16:09
NYU科朗數學、計算與數據科學學院官網首頁祝賀王虹獲得2026年菲爾茲獎。(截自科朗學院官網)

NYU華裔教授王虹獲菲爾茲獎 校長祝賀: 當今最卓越數學頭腦之一

2026-07-23 14:24
成人日托行業回扣、白卡報銷及監管問題近日再受關注。圖為三年前，一些長者在皇后區法拉盛Happy Life成人日間護理中心外抗議；該中心被列為聯邦醫療詐欺案涉案機構之一。(記者高雲兒／攝影)

法拉盛成人日間中心被指白卡欺詐 聯邦官員：疑涉華人犯罪集團

2026-07-20 19:54
曼達尼政府啟動「第二住宅稅」向業主寄通知，非主要住所將加徵房產稅。(記者劉梓祁／攝影)

紐約「第二住宅稅」啟動 市府向業主寄出通知

2026-07-24 07:21

超人氣

更多 >
王凱猝逝 璟宣淚曝「前天才說身體不適」不敢跟劇組說

王凱猝逝 璟宣淚曝「前天才說身體不適」不敢跟劇組說
福州男用餐時「肚子突變大」餐廳員工勸3次搶回一條命

福州男用餐時「肚子突變大」餐廳員工勸3次搶回一條命
菲爾茲獎美國得主 中文流利暴紅 兒曾問：爸出生中國？

菲爾茲獎美國得主 中文流利暴紅 兒曾問：爸出生中國？
好市多8月折扣本出爐 這些家用必需品最值得囤貨

好市多8月折扣本出爐 這些家用必需品最值得囤貨
王凱租屋處暴斃 曾陷低潮轉戰夜店公關 月領最低薪求生

王凱租屋處暴斃 曾陷低潮轉戰夜店公關 月領最低薪求生