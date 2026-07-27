市警利用無人機 逮捕5地鐵衝浪少年

紐約市警無人機拍到六名青少年在布碌崙地鐵衝浪。(警方提供)

紐約市 警察局近日利用無人機輔助，在布碌崙 (布魯克林)發現了六名青少年地鐵 衝浪者，並逮捕了其中五名，警方還從其中一名青少年身上查獲六把被竊的大都會運輸署(MTA)鑰匙。

市警無人機於20日下午4時13分，發現六人在一輛從紐柯克廣場站(Newkirk Plaza)駛向國王高速公路站(Kings Highway)的B線地鐵車頂衝浪。無人機小組人員通知地面警員後，警方追蹤並逮捕了其中五人。其中一名14歲嫌犯有六把被盜的MTA鑰匙。

其中一名12歲男童和一名13歲男童被控魯莽危害他人安全(reckless endangerment)、妨礙政府行政(obstructing governmental administration)和非法侵入(criminal trespass)；一名14歲男童被控魯莽危害他人安全、妨礙政府行政、非法持有贓物(criminal possession of stolen property)和非法侵入；兩名15歲男童分別被控魯莽危害他人安全及非法侵入。

市警察局25日在X平台公布了無人機拍到的影片，顯示這些青少年在地鐵車頂衝浪、逃離地鐵列車，以及遭到警方逮捕。

警方稱，日前也有一名16歲青少女因為同樣行為受重傷，警方希望看到地鐵衝浪的居民立即通報警方。

這名16歲青少女22日下午3時12分左右，站在駛入皇后區布羅德海峽站(Broad Channel)的南行A線地鐵車頂，撞到橫梁。她被送往醫院治療，傷勢穩定。

市警察局5月表示，地鐵衝浪現象仍然十分普遍，自五年前開始加重打擊地鐵衝浪以來，警方已逮捕至少60名慣犯，其中最小的只有10歲。MTA上月公布數據顯示，在過去兩年裡，地鐵衝浪的人數增加200%，這主要是受到社群媒體影片的影響。2024年，有7人因此喪生，2025年則有5人喪生。