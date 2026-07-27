嬰兒床、鋰電池不宜選購二手貨 買舊商品先查召回資訊

民眾若要購買二手物品須謹慎，根據紐約州務院消費者保護處，嬰兒床、安全座椅、鋰電池等不宜購買舊貨。(本報檔案照)

紐約州務院消費者保護處(Division of Consumer Protection)近日發布消費者警示，提醒民眾購買二手商品前，應先確認產品是否曾被召回，並特別避免購買部分涉及兒童、消防及電池安全的舊用品，以免「省了錢，卻增加健康和安全風險」。

州務卿莫斯利(Walter T. Mosley)表示，隨著生活成本上升，愈來愈多紐約民眾轉向二手商店及網上轉售平台尋找平價商品，亦或為尋找復古或古董物品，和希望減少垃圾；但在二手購物日益普遍之際，消費者更應留意產品安全，「不要讓一筆好交易，反而危及自己或家人的安全與健康」。

根據人口普查 局消費支出調查(Consumer Expenditure Survey)資料，二手商品店2022年銷售額約243億元，高於2012年的147億元及1992年的56億元；全國約有2萬5000家寄售商店(consignment stores)，顯示二手商品市場近年持續擴大。

州府列出多類不建議購買二手的物品，包括嬰兒床、搖籃、嬰兒床墊及幼兒床等睡眠用品，以及嬰兒躺椅、哺乳枕、遊戲圍欄、學步車、兒童餐椅、床欄及洗澡椅等嬰幼兒用品。此外，頭盔、汽車安全座椅、增高座椅、嬰兒車、煙霧探測器、突波保護器(surge protector)、鋰離子電池，以及不沾鍋，也被列入應避免購買二手的商品。

州衛生廳長麥當勞(James McDonald)指出，二手嬰兒床、安全座椅及其它兒童用品即使外觀看來完好，也可能已不符合現行安全標準，甚至早已被召回。州府建議，若必須使用二手嬰兒床，應確認產品是在2011年6月之後製造，以符合美國消費品安全委員會(CPSC)的相關標準。

州府並提醒，購買任何二手商品前，都應先到CPSC網站查詢召回資訊。曾被正式召回、或存在產品安全警告的商品，都不應購買或繼續使用；部分舊產品亦可能具有使用期限，或已不再符合最新的聯邦安全規定。

在選購舊家具時，消費者應注意翻倒風險。書櫃、衣櫃、電視櫃及置物架等大型家具應使用固定裝置鎖在牆上；由於二手家具通常不附固定套件，消費者可自行購買。州府指出，相關固定裝置一般價格低於15元。

復古家具、玻璃器皿及陶瓷則可能涉及鉛風險。州府表示，1971年前聯邦尚未建立相關鉛含量規範，因此對於已有50年以上歷史的彩繪家具、玻璃或陶瓷用品，若沒有經過檢測，最安全的做法是假設其中可能含鉛。

電器及電子產品則需檢查電線、插頭是否出現磨損、裂縫或其它損壞，以免引發火災。州府表示，不應購買二手鋰離子電池。州府還建議購買家具前，應檢查其縫隙和角落，不論軟墊或硬質家具都有可能藏有臭蟲；在實體二手店購物時，也可詢問店家採取哪些防治措施。

兒童玩具中，州府建議避免購買2008年之前製造的復古塑膠玩具，因部分產品可能含有較高水平的鉛或有毒重金屬；也不建議購買二手磨牙玩具、奶嘴、洗澡玩具及水珠(water beads)；磁鐵玩具若有鬆脫或缺少零件，也應避免購買，因兒童一旦吞下磁鐵，可能造成嚴重內部傷害甚至死亡。

對於網上購買二手商品，州府建議優先使用信譽較佳的轉售平台，並留意假冒商品、虛假刊登及詐騙。消費者購買前也應先閱讀退款和退貨政策，因不同平台的保障程度差異很大，部分網站由平台統一訂定規則，另一些則完全由個別賣家自行決定交易條件。

紐約州提醒二手購物安全，嬰兒床、安全座椅、鋰電池等不宜購買舊貨。(記者劉梓祁╱攝影)