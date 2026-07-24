紐約市戶外餐飲申請程序縮短 11月公投

紐約市府效率委員會(COGE)23日公布五項最終公投提案，擬在11月交由選民表決；其中一案將把戶外餐飲申請程序由目前約八個月縮短75%至兩個月。(記者范航瑜／攝影)

紐約市府效率委員會(Commission on Government Efficiency, COGE)23日公布五項最終公投 提案，擬在11月交由選民表決；其中一案將把戶外餐飲申請程序由目前約八個月縮短75%至兩個月，並將人行道戶外用餐區的可撤銷同意(revocable consent)程序合併為單一申請。委員會估計，改革可為每家小商業節省最多1800元申請費及數以千元計的人力成本。

COGE指出，戶外餐飲提案將更新公共通知規定，並整合目前分開處理的人行道與道路餐飲許可，目的在減少重複程序。提案針對的是申請及審批時程，並未改變現行「Dining Out NYC」計畫對戶外用餐區的季節性規定；目前戶外用餐區可在每年4月1日至11月29日營運，人行道咖啡座則可全年設置。

曼哈頓華埠 商業改進區(Chinatown BID)行政總監陳作舟表示，華埠及鄰近小義大利許多家族小餐館，已受高成本、空間狹窄與微薄利潤擠壓；任何可增加戶外空間、減輕經營壓力的措施，都是「救命且能扭轉局面的做法」。他說，若要挽救並支持這些掙扎中的小商業，「就應檢視所有可行的減輕成本方案」。

市長曼達尼(Zohran Mamdani)今年5月成立COGE，授權其檢視市憲章中可能拖慢市政服務、基建與商業程序的規定。委員會表示，過去數月在五區舉辦了十場公聽會。除戶外餐飲外，其餘提案包括改革採購程序，預計可縮短最多30天的採購時間，並以非憲章改革將合資格非營利組織的採購期從13個月縮至六個月；加快單車道等街道安全工程至少33%，並將小型市有地塊出售流程由七個月縮至90日；另將分散於18個辦公室和機構的40項建築許可整合為一個申請平台。

第五案則建議把市府雨天基金儲備目標定為年度稅收的12%，由市長預算辦公室與主計長共同訂定存款公式。COGE同時建議市府推行內部服務時限，包括在14日內審核一般聘用與晉升申請，以及40日內審核資本項目啟動申請。11月選舉後，COGE將由市憲章修訂委員會轉為常設諮詢委員會，繼續蒐集市民意見並向市長提出行政效率改革建議。