我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普祭出新關稅 多國反駁「強迫勞動」說、但將續談不反制

美國沒進前10名 全球最自戀國家排行出爐

紐約市戶外餐飲申請程序縮短 11月公投

記者顏嘉瑩／紐約報導
紐約市府效率委員會(COGE)23日公布五項最終公投提案，擬在11月交由選民表決...
紐約市府效率委員會(COGE)23日公布五項最終公投提案，擬在11月交由選民表決；其中一案將把戶外餐飲申請程序由目前約八個月縮短75%至兩個月。(記者范航瑜／攝影)

紐約市府效率委員會(Commission on Government Efficiency, COGE)23日公布五項最終公投提案，擬在11月交由選民表決；其中一案將把戶外餐飲申請程序由目前約八個月縮短75%至兩個月，並將人行道戶外用餐區的可撤銷同意(revocable consent)程序合併為單一申請。委員會估計，改革可為每家小商業節省最多1800元申請費及數以千元計的人力成本。

COGE指出，戶外餐飲提案將更新公共通知規定，並整合目前分開處理的人行道與道路餐飲許可，目的在減少重複程序。提案針對的是申請及審批時程，並未改變現行「Dining Out NYC」計畫對戶外用餐區的季節性規定；目前戶外用餐區可在每年4月1日至11月29日營運，人行道咖啡座則可全年設置。

曼哈頓華埠商業改進區(Chinatown BID)行政總監陳作舟表示，華埠及鄰近小義大利許多家族小餐館，已受高成本、空間狹窄與微薄利潤擠壓；任何可增加戶外空間、減輕經營壓力的措施，都是「救命且能扭轉局面的做法」。他說，若要挽救並支持這些掙扎中的小商業，「就應檢視所有可行的減輕成本方案」。

市長曼達尼(Zohran Mamdani)今年5月成立COGE，授權其檢視市憲章中可能拖慢市政服務、基建與商業程序的規定。委員會表示，過去數月在五區舉辦了十場公聽會。除戶外餐飲外，其餘提案包括改革採購程序，預計可縮短最多30天的採購時間，並以非憲章改革將合資格非營利組織的採購期從13個月縮至六個月；加快單車道等街道安全工程至少33%，並將小型市有地塊出售流程由七個月縮至90日；另將分散於18個辦公室和機構的40項建築許可整合為一個申請平台。

第五案則建議把市府雨天基金儲備目標定為年度稅收的12%，由市長預算辦公室與主計長共同訂定存款公式。COGE同時建議市府推行內部服務時限，包括在14日內審核一般聘用與晉升申請，以及40日內審核資本項目啟動申請。11月選舉後，COGE將由市憲章修訂委員會轉為常設諮詢委員會，繼續蒐集市民意見並向市長提出行政效率改革建議。

精華 FAQ

  • 提案要把戶外餐飲的審批時間由約8個月縮至2個月，並把人行道與道路餐飲許可整合為單一申請，同時更新公共通知規定，以減少重複程序與等待時間。

  • COGE估計，改革每家小商業可省下最多1800元申請費，並減少數以千元計的人力成本。對空間狹窄、利潤微薄的社區餐館來說，也有助增加營運空間。

  • 其餘提案包括改革採購程序、把合資格非營利組織採購期縮至6個月、加快單車道等街道安全工程、整合建築許可平台，以及設定雨天基金儲備目標和內部服務時限。

公投 華埠

上一則

紐約長老會皇后醫院社區健康發展部 深耕皇后區 打造多元醫療照護網絡

下一則

周末好去處╱夏日街道拉開序幕、免費自助式獨木舟之旅
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約市擬簡化建照、戶外用餐申請 小商家可望少跑幾個部門

紐約市擬簡化建照、戶外用餐申請 小商家可望少跑幾個部門
單車專用道、戶外用餐政策…市憲改革5草案本周闖關 拚11月公投

單車專用道、戶外用餐政策…市憲改革5草案本周闖關 拚11月公投
紐約市啟動行政審批改革 55項措施減輕小商業應付官僚流程壓力

紐約市啟動行政審批改革 55項措施減輕小商業應付官僚流程壓力
市議會擬立新法 簡化商家開業審批流程

市議會擬立新法 簡化商家開業審批流程

熱門新聞

布碌崙一間老人中心負責人向當局投案，承認自己任職期間向聯邦詐取320萬元醫療補助服務費用。圖為搜查出的證據。(取自DOJ)

布碌崙華男投案 認了給回扣詐領白卡320萬元…服刑57個月

2026-07-21 16:09
成人日托行業回扣、白卡報銷及監管問題近日再受關注。圖為三年前，一些長者在皇后區法拉盛Happy Life成人日間護理中心外抗議；該中心被列為聯邦醫療詐欺案涉案機構之一。(記者高雲兒／攝影)

法拉盛成人日間中心被指白卡欺詐 聯邦官員：疑涉華人犯罪集團

2026-07-20 19:54
紐約市周六下午發布洪水警報，豪雨導致市內機場停飛、班機延誤。(路透資料照)

豪雨+冰雹轟炸紐約 部分地區積水成災 航班大延誤

2026-07-18 14:56
紐約市長曼達尼。(美聯社)

紐約市長曼達尼 研擬逮捕以色列總理內唐亞胡

2026-07-19 10:59
紐約州石溪一對華裔夫婦涉嫌將自家四房獨棟住宅非法改建為十間臥室出租，兩人各被控30項罪名。(擷自Google Maps)

火災曝非法分租 紐約石溪華人4房塞12人 租客多是大學生

2026-07-23 16:57
NYU科朗數學、計算與數據科學學院官網首頁祝賀王虹獲得2026年菲爾茲獎。(截自科朗學院官網)

NYU華裔教授王虹獲菲爾茲獎 校長祝賀: 當今最卓越數學頭腦之一

2026-07-23 14:24

超人氣

更多 >
搭郵輪住陽台房值得嗎？網曝真實體驗 2大優勢擁「最佳享受」

搭郵輪住陽台房值得嗎？網曝真實體驗 2大優勢擁「最佳享受」
一頓炸雞催生重大突破 芝大教授鄧煜奪菲爾茲獎

一頓炸雞催生重大突破 芝大教授鄧煜奪菲爾茲獎
長照花費驚人 子女恐無遺產繼承還要幫父母承擔開銷

長照花費驚人 子女恐無遺產繼承還要幫父母承擔開銷
中國籍數學家首奪菲爾茲獎 王虹、鄧煜雙雙獲殊榮

中國籍數學家首奪菲爾茲獎 王虹、鄧煜雙雙獲殊榮
女控王文洋包養生子不認帳 求償10億一審敗訴再上訴

女控王文洋包養生子不認帳 求償10億一審敗訴再上訴