聯邦眾議員提案：終結SNAP福利遭盜 恢復補發

近年全美糧食券(SNAP)福利遭盜案件持續增加，不少低收入家庭在福利發放後不久就被盜領一空。(記者唐典偉／攝影)

近年全美糧食券(SNAP)福利遭盜案件持續增加，不少低收入家庭在福利發放後不久就被盜領一空。聯邦眾議員孟昭文 (Grace Meng)與賓州共和黨籍眾議員費茲派翠克(Brian Fitzpatrick)近日聯袂提出跨黨派法案「終結SNAP福利遭竊法案」(Ending Stolen SNAP Benefits Act, H.R.9359)，希望協助各州提升電子福利轉帳卡(EBT)安全性，並恢復聯邦補發遭盜福利，避免受助家庭因詐騙失去購買食物的能力。

近年詐騙集團 常利用俗稱「側錄器」(skimming)的裝置，暗中安裝在超市或商店刷卡機上，竊取EBT卡號及密碼(PIN)，再盜領帳戶內的福利金。由於多數EBT卡仍採用磁條設計，缺乏信用卡普遍使用的晶片安全技術，因此較容易遭複製盜刷。

根據聯邦農業部(USDA)資料，自2023年開始統計以來，全美50州、華府、關島及美屬維京群島都曾通報SNAP福利遭盜案件。紐約州也是受影響最嚴重的州之一，已提出超過16萬5000件福利遭盜申請，聯邦政府已補發約5170萬元福利。

法案內容包括授權聯邦政府持續補發遭盜的SNAP福利、提供經費協助各州更換具晶片功能的新一代EBT卡，並要求相關單位定期向國會報告各州換卡進度、福利遭竊情況及補發金額，追蹤法案執行情形。

目前紐約州、加州及奧克拉荷馬州已陸續發行新版晶片EBT卡。加州統計顯示，改用新卡後，福利遭盜案件減少約83%。不過由於全面更換卡片成本高昂，不少州政府仍面臨經費不足問題，因此法案也將提供聯邦補助，協助各州加速完成換卡。

孟昭文表示，SNAP是許多紐約家庭的重要生活保障，她近年已協助不少民眾追回遭盜福利，但詐騙案件仍持續發生。她希望透過立法，不僅協助受害家庭追回遭竊福利，也進一步提升EBT卡安全性，減少福利遭盜案件發生。