世界盃觀光客沒給小費 紐市餐廳反制 或在帳單中自動加收20%

因觀看世界盃足球賽而踴入紐約市的外國球迷，去餐館和酒吧不習慣給小費，讓紐約餐館的調酒師和侍應生很困撓。圖為球迷19日在曼哈頓一家餐館觀看D組美國隊對澳洲隊的轉播。(美聯社)

世界盃 (FIFA)足球賽開賽以來，隨著紐約市 驟然變成一個巨大的國際觀賽派對場所，本地餐館的調酒師和侍應生發現，許多遊客似乎不了解美國的小費 文化。

據估計，多達120萬足球迷湧入新澤西州東盧瑟福(East Rutherford)的大都會體育場(MetLife Stadium)觀看FIFA比賽，從早晨的比賽開始到深夜的慶祝活動，紐約市的酒吧和餐廳裡都擠滿了人。市府還特別推出「五區贏家特惠」(Five Borough Winners Special)活動，全市近600家餐廳、酒吧及咖啡廳在賽事期間提供專屬的26元觀賽餐飲特惠。

餐館收銀機雖響個不停，餐桌座無虛席，然而餐館裡的侍應生得到的小費卻少得可憐。

據「紐約郵報」報導，包括紐約市在內的一些城市正在採取措施解決這一問題。報導引述行業團體和餐廳經營者說，堪薩斯城、亞特蘭大和費城等地的餐廳在錦標賽期間已開始在帳單中自動加收20%的小費，而這樣的做法，紐約市一些餐廳早就這麼做。

支持者表示，此舉旨在保護嚴重依賴小費的餐廳服務人員，並避免不熟悉美國小費習俗的遊客感到困惑。

在位於曼哈頓西46街的McCarthy's Pub NYC酒吧服務的女侍應生達歌特(Louise Daggett)表示，為來自世界各地的顧客服務，既令人疲憊又充滿樂趣。「大家都非常友善……他們熱情開朗，人也特別好」，不過許多外國球迷對美國人計算小費的習慣感到困惑，很多人都沒給小費，這讓他們傻眼。

達歌特說，當一大群人在幾個小時內點了無數瓶啤酒時，帳單接近700元，侍應生卻得不到他們的小費，的確叫人感到惱火。她說她相信多數遊客並不是無禮，而是不了解美國的情況。有的人會問，「我該怎麼做？」，她說她會向他們解釋說，在這個城市，給小費很普遍，而且這是一種很好的習慣。

位於時報廣場的赫利酒吧(Hurley’s Saloon)東主卡利馬諾(Anne Calimano)說，「很明顯，這些顧客不會像往常那樣給小費，」不過她也說，大多數困惑都源自於文化，而不是吝嗇。因為在許多國家，小費很少甚至沒有，例如歐洲餐廳像其他行業一樣支付員工工資，員工不依賴小費，所以顧客認為他們已經為服務付費了。

卡利馬諾說：「酒保可能會問顧客，『服務還不錯嗎？』他們會回答『不錯」。然後就沒有下文了。」

在美國去餐館用餐給小費並非單純的「獎勵」，而是服務業員工的核心收入來源。因此高達15%至20%的小費通常被視為「隱形強制」的消費標準。

不過紐約餐飲大亨羅伯特・馬洪(Robert Mahon)表示，其旗下的馬洪餐飲集團(Mahon Hospitality)不會在世界盃期間強制顧客給小費，他主張顧客根據服務質量自願給小費，而不是因為大型賽事而被迫埋單。

因觀看世界盃足球賽而踴入紐約市的外國球迷，去餐館和酒吧不習慣給小費，讓紐約餐館的調酒師和侍應生很困撓。圖為球迷19日在曼哈頓一家餐館觀看D組美國隊對澳洲隊的轉播。(美聯社)