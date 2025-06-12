律師：購車簽約需逐條確認、留副本

一名華裔 女子11日向本報投訴康州某汽車經銷商疑冒用其簽名、將原本1000多元的汽車保養套餐擅自升級為3500元造成爭議，紐約資深執業律師劉汝華表示，這類爭議在汽車交易中並不罕見，強調消費者在簽約前務必逐項確認條款，並要求當場副本或拍照留存，以免落入「價格不透明」的陷阱。

劉汝華說，汽車銷售流程繁複，尤其保養、加裝與保險 等項目常成為利潤來源，一些銷售人員為爭取更高佣金，會趁客戶不注意時加入額外項目。「你看到廣告價格，或現場銷售人員答應的價格，跟你最後簽下去的合同內容，有時差距非常大，甚至高出幾千元。」

他提醒，許多消費糾紛發生在顧客離場短暫期間或簽字時未逐項確認合約內容，導致日後即使懷疑遭到誤導或偽造，亦因證據不足難以舉證。部分經銷商更可能以「電子簽名」、「客戶已同意」為由抵賴，反將舉證責任推回給消費者。

「簽約前，無論是英文好壞，都應堅持每一頁都要看、都要懂；如果語言有障礙，就一定要帶信任的朋友或親人同行。」他強調，不僅要確認內容，也應要求當場提供合約副本，若被拒絕，也應使用手機逐頁拍照備存，以防後續遭篡改。

劉汝華補充，根據本案情況，若經銷商在未取得授權下偽造簽名並收費，性質上已不再只是民事爭議，可能構成詐欺行為，消費者可考慮報警或向當地消費者保護機構投訴。「買車不是去超市買東西，是重大消費行為，一定要做一個有準備、有知識的買家，這樣才不會給人有機可乘。」