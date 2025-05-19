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9嫌涉詐領225萬疫情補助 皇后區地檢重罪起訴

記者尤昱程╱紐約報導
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長島九人團夥涉嫌偽造多間空殼公司，自2020年起分別向州府及聯邦疫情補助計畫(COVID-19 Relief Programs)遞交申請，詐得總額約225萬元。皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)與州府督察長郎露希(Lucy Lang)宣布，已對九人提出重竊、持有贓物與偽造商業紀錄等多項重罪起訴。

檢方指出，九名被告各自代表多間新設立或已不存在的公司，向州經濟發展廳(ESD)「疫情小企業補助計畫」提出申請，其中五人也向聯邦中小企業局(Small Business Administration，SBA)遞交「經濟損失災難貸款」申請。所有被告皆聲稱資金將用於支付租金、薪資、水電與營運開銷，實際上大部分資金在入帳後即轉入個人帳戶，或再轉至其他同夥名下公司。

其中一名被告艾曼德(Tufail Ahmed)2021年2月以「公司A」的名義申請聯邦貸款，聲稱該公司因疫情導致營運困難，資金將用於營運。該案獲批後，7月至9月間帳戶共收到約51萬元。同年3月，艾曼德再以「公司B」名義申請第二筆聯邦貸款，並開立新帳戶，短短一日後即提交申請，最終核發49萬9900元。

調查顯示，兩筆貸款資金主要用於償還信用卡與轉帳至未列入申請的其他公司。其中Dresden帳戶資金在獲批後四日即全數提領，「公司A」的州府貸款5萬元與另一筆聯邦資金也於2022年2月同日提領。

州督察辦公室自2024年5月起接手調查，審查九人名下帳戶，發現相關公司幾乎無任何業務往來與收入紀錄。檢方指出，部分被告協助準備申請資料並收受資金轉帳，形成分工明確的詐騙鏈。九名被告已向檢方自首，並分別於皇后區刑事法院過堂。若罪名成立，最高將面臨25年刑期。

凱茲表示，這些資金原為協助疫情期間陷入困境的小商業，卻被被告設立空殼公司詐領，檢方將依法追訴並要求歸還款項；郎露希說，冒領災難補助不僅違法，也令人羞恥，調查發現部分帳戶在申請前一日才開設，稅務資料顯示無實際營運。

貸款 疫情 皇后區

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