「強制送醫」未合法? 威廉姆斯籲啟動州級審查

市公益維護人威廉姆斯24日聯合醫護倡導團體舉行集會，譴責市長亞當斯持續推動「強制送醫」政策。(記者范航瑜╱攝影)

市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)24日聯合醫護倡導團體舉行集會，譴責市長亞當斯 (Eric Adams)持續推動「強制送醫」(Involuntary Commitment)政策，未依法遵循現有程序，並呼籲州府啟動州級審查機制，調查日前紐約市 警射殺一名患病男子的案件。

亞當斯自2022年起推動強制住院計畫，指示市警與外展人員對明顯可能危及公共安全的人，可強制送醫，引發廣泛爭議。今年初，州長霍楚(Kathy Hochul)亦計畫在預算中放寬強制送醫標準，以應對地鐵暴力事件的頻傳。

針對日前皇后區發生的警察開槍事件，威廉姆斯致信州、市府官員，援引十年前通過的州法，要求召集「精神健康事件審查小組」，審視系統性失誤。他指出，該法雖已生效多年，市府卻從未啟動過此審查程序。

威廉姆斯表示，這些審查小組設立的目的正是為了檢討事件經過、找出疏失、並防止未來再犯。這並不只是針對像上周槍擊案這樣的單一事件，而是為了理解一個人為何會走到危機邊緣的整個過程，「若說追溯心理健康事件的根源無助於改善情況，那就如同主張不該做驗屍，因為驗屍無法阻止死亡一樣荒謬。」

亞當斯則為政策辯護，稱市民正因這類做法感到「被民主黨拋棄」。亞當斯此前已宣布退出民主黨初選，改為以獨立身分競選連任，他表示，街頭與地鐵站 的精神病患狀況肉眼可見，「他們急需治療，卻常因無自覺而拒絕就醫。我們的政策是為了保障公共安全，不是新增官僚流程。」

14日警方於阿斯托利亞(Astoria)開槍擊斃一名持刀男子，警方表示曾嘗試通話用言語勸導長達56秒，對方手持14吋長刀衝向警員，畫面顯示其未放下武器，警方為自衛而開火。市警總局高層則為涉案警員辯護，強調執法過程依法且合理。