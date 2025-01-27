美公民在新州遭ICE抓捕 華人議論：以後要隨身帶證件？

在川普政府開展大遣返政策的背景下，新澤西紐瓦克市一水產加工廠遭ICE無逮捕令突襲，導致一名美國公民被捕。當地華人則疑慮未來是否要隨身帶著身分證件出門。圖為ICE在曼哈頓的辦事處。(記者許君達╱攝影)

根據新澤西州 紐瓦克市長巴拉卡(Ras J. Baraka)公布的最新消息，聯邦海關及移民 執法局(ICE )的探員，近日突襲了紐瓦克鐵彎區(Ironbond)的一間水產加工設施，抓捕多人，但其中有一名被捕者被確認為美國公民。「ICE抓捕美國公民」的消息在社群平台上發酵後，部分合法居住在新州及紐約大都會的華人，對當局的行為表達了不解，並開始擔憂「未來出門是否要隨身攜帶身分證明」。

據巴拉卡介紹，ICE在此次突襲前，並未出示有效的逮捕令(warent)，並且在被捕公民出示其退伍軍人身分證明後，依舊將其帶走拘留了數小時。巴拉卡公開譴責聯邦當局的執法行動「違憲」，他表示，該名被拘捕的退伍軍人合法身分證件遭質疑，令他感到非常屈辱。該事件隨後在社群平台上引發大量討論，亞利桑納州參議員哈塔希利(Theresa Hatathlie)則跟進發布聲明，稱該州也有納瓦霍(Navajo)原住民因未能出示公民身分證明而遭ICE拘捕。

紐瓦克是新州人口第一大市，擁有大量少數族裔和新移民社區。據報導，ICE在該地的執法行動並不罕見。不過，在川普政府威脅大規模抓捕並遣返無證移民的前提下，本次執法行動誤捕美國公民還是引發了關注。家住新澤西、擁有合法居住身分的李女士表示，這樣不問青紅皂白的抓捕令人作嘔，而她也提問，未來「我們是不是要帶身分證上街？」

同住新澤西的合法技術移民葉女士表示，聽到這樣的消息感到震驚和失望。當前雖然還無法感受到川普的大遣返政策對自己生活有什麼切實影響，但如果身邊真有人因沒有隨身攜帶護照或其他身分證明而遭遇盤查甚至拘捕，就會覺得「這個國家真是瘋了」。如果川普當局的官員們把移民執法搞成「紅色恐怖」，她會懷疑「我是否還有必要留在這裡。」葉女士還提到，如今的移民執法製造整體恐慌的效果遠勝於實際意義，而此前一名德國留美高材生在高壓和恐懼之下槍殺邊境執法官員然後自殺的悲劇，就是這種恐慌帶來的後果。

不過，合法住在法拉盛的華人Cindy則表示，在不幸還沒砸到頭上前，一般人很少會關心某條具體政策或某項具體行動對自己可能帶來的影響。她自己目前也還沒有考慮是否要隨身帶護照上街的問題，「我覺得，他們執法總還是會有些規矩可依吧、不至於滿街亂抓人吧。」