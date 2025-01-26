紐約收堵車費初見成效：車流減少車速增 通行時間縮短

大都會運輸署(MTA)日前公布的數據顯示，徵收堵車費的確達到了預期效果。(記者范航瑜／攝影)

曼哈頓堵車費 徵收已過20天，成效如何一直眾說紛紜。大都會運輸署(MTA )公布最新數據顯示，徵收堵車費目前來看的確達到了預期效果。上周五個工作日內，進入收費區的車輛總量減少約13萬輛，橋梁與隧道的通行時間縮短三到四成。

根據MTA數據，與往年平均值相比，上周平均每日減少2萬6619輛車進入核心商業區，五日累計減少13萬3097輛車。首周平均每日減少4萬4045輛車，五日總計減少22萬0224輛車。這些統計數據還涵蓋了未被收費的羅斯福高速公路(FDR Drive)和西城高速公路(West Side Highway)。

交通流量減少後，橋梁和隧道的通行時間縮短30%至40%。跨越東河與哈德遜河的公交路線行駛效率也顯著提升。市捷運局(NYCT)局長德克利奇洛(Demetrius Crichlow)表示：「汽車縮短通行時間，駕駛者可節省幾分鐘；而公交車縮短通行時間時，整輛車50名乘客都能受益。」

MTA主席兼執行長利博(Janno Lieber)指出，除曼哈頓中城交通壅塞狀況大幅緩解外，數據還指出交通事故與傷亡人數均有下降。截至目前，擁堵區共發生90起車禍、37人受傷，與去年同期199起車禍、76人受傷相比，減少51%。

不少居民對堵車費的影響深有體會。華裔張先生家住維霍肯(Weehawken)，經常在新澤西州與曼哈頓間通勤，而維霍肯和曼哈頓間並無PATH連結，唯有依靠輪渡和公車。張先生表示，最近公車行駛更為順暢，通勤時間縮短。25日當天，他前往曼哈頓，發現過去可能需要半小時的行程，現在不到15分鐘即可抵達。

然而也有人質疑堵車費的效果。中文社群媒體「小紅書」一名用戶表示，根據自己六年網約車司機的經驗，當前曼哈頓交通順暢或與1月為全年最淡季有關，實際成效需待後續觀察。市議員阿里奧拉(Joann Ariola)表示，核心商業區不堵了，但皇后區和布碌崙(布魯克林)的擁堵卻加劇。

不過除了車流減少，對收費區內社區的經濟影響則有待繼續觀察。華埠與小義大利「無擁堵稅聯盟」召集人陳建閃受訪時曾表示，由於進入市區成本提高，顧客可能轉往其他購物區域，進一步削弱原本已不穩定的生意。他警告，哪怕營收減少10%，都可能對小商家造成毀滅性影響，甚至迫使老字號關門。

目前MTA尚未公布堵車費前三周的收益，預計將於1月最後一周的MTA例行會議中討論。