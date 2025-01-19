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採光法案降視線死角欲降交通意外 市交通局：恐釀反效果

記者馬璿╱紐約報導
「採光法案」旨在移除十字路口停車位，提高駕駛轉彎能見度等方式，減少因視線死角造成的意外。然而市交通局日前公布研究顯示，法案實際上可能造成反效果。(記者馬璿╱攝影)
「採光法案」旨在移除十字路口停車位，提高駕駛轉彎能見度等方式，減少因視線死角造成的意外。然而市交通局日前公布研究顯示，法案實際上可能造成反效果。(記者馬璿╱攝影)

為降低交通意外發生機率，市議會於2023年通過「採光法案」(Daylighting)，以移除十字路口停車位，提高轉彎能見度等方式，減少因視線死角造成的意外。然而市交通局日前公布研究顯示，法案實際上可能造成反效果。由於駕駛可能因視野變得清晰而更加大膽，反而可能因超速增加行人與用路者的危險，應輔以物理性屏障的配套措施才能提高安全度。

市交通局數據顯示，每年發生在路口的交通事故就占全市交通死亡人數的50%，以及受傷人數的70%，十字路口處更有55%的行人死亡和79%的行人受傷意外。市議員元在熙(Julie Won)在去年底提出所有路口都應實施採光措施，市長亞當斯也曾承諾將在2024年底前透過增加人行道與行人號誌燈，完成2000個路口的安全改建，但截至目前為止僅有2.5%的路口完成相關改造。

不過根據市交通局新報告得出：雖清晰視野對交通安全有正向效益，但也可能讓駕駛誤以為自己已知所有可能風險，反而降低警覺與注意力。交通規畫與管理副局長比頓(Eric Beaton)在2023年的聽證會上表示，「僅移除十字路口停車位，駕駛可能會加寬轉彎半徑，以更快速度駛過。」若要改變駕駛行為，須「加強採光」(Hardened Daylighting)，包含在停車區域安裝防撞柱，或是種植盆栽迫使駕駛人降低速度並改變駕駛路徑才能有效改善。

報告分析全市上千個路口，發現體積小的消防栓區域的路口受傷率，比沒有這類設施的路口高出30%；僅有禁止停車標誌的路口對安全性也沒有顯著提升，表示僅依靠改善視線的標誌型採光措施不僅效果有限，甚至可能導致更高的事故率。

維權組織「交通替代」(Transportation Alternatives)總監福納斯(Ben Furnas)認為，採光措施的有效性須依靠輔助設施的完善，除移除停車位，還應該增加物理性屏障。元在熙則表示，行人安全沒有單一萬靈丹可以全數解決，採光措施只是街道基礎設施改造的一環，是為了保護幼童與長者，但這些措施還是要輔以花盆或是岩石等障礙物強化。而她也將提出禁止在路口人行穿越道20呎停車或暫停的法案。

亞當斯

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