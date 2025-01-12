全美首例 紐約州集合百餘部門創建打擊犯罪指揮總部

紐約州長霍楚(前排左)11日宣布建立指揮總部，協調100多個城市、州、聯邦執法機構工作，打擊犯罪。(取自Flickr)

根據紐約市 警總局數據，盡管去年全市整體犯罪率有所下降，但民眾對紐約市的治安缺乏信心；為進一步強化紐約公共安全，州長霍楚 (Kathy Hochul)11日宣布，將為犯罪分析中心(Crime Analysis Center)、美國聯合特種作戰司令部(Joint Special Operations Command)建立指揮總部，以便集合100多個執法部門，更加有效率地工作，預防犯罪發生。

根據紐約市警，2024年紐約市的整體犯罪率較前一年下降約3%，案件減少3662起，其中凶殺、搶劫、入室盜竊、重竊等犯罪均減少，呈上升趨勢的則有強暴、重罪攻擊；不過，公共交通運輸、地鐵系統內的犯罪，自2019年至2024年，發生的重攻擊案飆升65%，再加上近日頻發的隨機攻擊案，導致更多的紐約客對整體治安失去信心。

霍楚11日表示，將為犯罪分析中心、美國聯合特種作戰司令部建立指揮總部，為全美首例；該指揮中心將會集中和協調100多個地方、州和聯邦執法機構，讓他們之間能夠實現情報互通，並為打擊犯罪工作提供支援。

霍楚也計畫擴大對情報和協調機構的支持，並為紐約州 的執法機構爭取額外的資金，以便他們能夠在去年創新高取得資金紀錄的基礎上，繼續減少紐約州的犯罪。

州府去年為紐約州警局和警長辦公室撥款1億2700萬元，用於添置新技術和設備，包括車牌讀取器、行動和固定攝影系統、電腦輔助調度系統和軟體、無人機、槍擊偵測設備、給巡邏車和警員使用的智慧型設備，將幫助預防和解決犯罪問題，改善公共安全；據悉，共378個執法機構在2025財政年中獲得了經費。

「從上任第一天起，維護公共安全就是我的首要任務之一，我一直在努力讓紐約客感到安全」，霍楚說，通過優先進行協調、情報共享、投資最新技術等措施，「我們確保紐約州執法機構擁有預防犯罪、未來在維護治安方面所需的資源和工具」。