紐約客談／許下宏願 亞當斯還有時間兌現嗎

亞當斯 的市長任期已經進入了第三個年頭，成績如何，每名選民心中都自有一桿秤。不可否認，他是一名有想法，也有些野心的政客。拋開各種醜聞和官司不談，這名身上少了些學院氣、多了些草莽味的市長能找得出問題癥結所在。

面對困擾紐約人的一些問題或者頑疾，從公共安全到住房短缺，亞當斯左手與進步派掌權的市議會對抗力挺警察，右手推出野心勃勃的「同意之城」大計畫以打破建設陳規。在史上少見的無證客大潮中，他也利用資源和權力槓桿左右騰挪，順利度過危機。而在最新的施政計畫中，亞當斯又大手筆地提出了一項「從上游解決治安問題的良策」，而且一開口就把這宏願許到多年以後，似乎已經胸有成竹地自封了下一個四年任期，絲毫不在意他的本屆任期只剩最後一個完整的年份了。

坦白說，亞當斯的「治本之策」從紙面上看來，是有一定道理。不過，漂亮的計畫和響亮的口號不可能替代市民切身體會到的不安全感。而面對這些以「數年」為單位的宏大計畫，兩年來並沒有感到更加安全的選民，還會再給他足夠的時間去實現承諾嗎？

現在看來，時間似乎沒有站在亞當斯一邊。2025開年，亞當斯就要同時面臨調查、起訴、出庭，以及繁忙的競選征程，在此情況下，他是否還有精力專注於任期最後一年的政務，是個大大的問號。未來如果真被定罪，政治生命自然終結；而假如真能在川普 的幫助下逃脫官司，他也注定被紐約民主黨 和大量反川選民鄙夷和拋棄，政治前途同樣不容樂觀。對選民來說，政客連任成敗不重要，但各種看起來還不錯的宏願未來要怎麼辦？這是個問題。