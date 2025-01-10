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布碌崙驚現獨行竊賊 11天連搶5商店

記者胡聲橋╱紐約報導
布碌崙格雷夫森德出現一名竊賊，11天搶五家商店。(警方提供)
布碌崙格雷夫森德出現一名竊賊，11天搶五家商店。(警方提供)

布碌崙(布魯克林)格雷夫森德(Gravesend)位於班森賀華社東面，近年來已有不少華裔在此居住。警方稱，從去年12月底到今年初，一名盜賊在11天時間內，在格雷夫森德接連搶劫六家商店。警方提醒當地民眾，尤其是小商家最近一定要加強警惕。警方近日還公布了嫌犯圖像，希望知情民眾及時通報線索。

這一系列入室搶劫案發生在60和61分局轄區。頭兩起案件發生在去年12月22日(周日)凌晨。大約3時50分，一名盜賊強行進入一家位於U大道和東7街的商店，拿走現金和貨物。該盜賊隨後沿著U大道向西逃離。約4時6分，這名竊賊又闖入一家僅一街之隔、位於U大道交東8街附近的商店，拿走現金和貨品後逃離。

接下來兩宗入室盜竊案都發生在12月31日凌晨。大約3時15分，同一名竊賊再次強行闖入布萊頓海灘大道(Brighton Beach Ave)交布萊頓5街(Brighton 5th St)附近的一家商店內，拿走了財物。兩小時後，這名竊賊再次作案，於5時22分闖入U大道交東5街附近的一家商店內偷走了財物。

兩天以後，1月2日凌晨4時2分，這名竊賊再次作案，他進入X大道交東1街附近的一家商店拿走財物。

警方公布的照片顯示，這名竊賊留著絡腮鬍，身穿一件淺色的連帽冬季外套，還穿著一條深色褲子。他們呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

布碌崙 華裔 布魯克林

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