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華人新移民遭撞送ICU搶救 司機輾壓後肇逃

記者鄭怡嫣╱紐約報導
根據安全應用程式Citizen的紀錄，4日晚10時56分警方已經接到報警電話，據稱在事發地點，有「特斯拉轎車在撞倒一名行人後逃逸。」但警方卻是在5日早出警。(截圖取自Citizen)
根據安全應用程式Citizen的紀錄，4日晚10時56分警方已經接到報警電話，據稱在事發地點，有「特斯拉轎車在撞倒一名行人後逃逸。」但警方卻是在5日早出警。(截圖取自Citizen)

一名住在紐約皇后區的39歲華人新移民女子，4日晚在過馬路時遭車輛撞擊受重傷，造成身體多處骨折，內臟損傷，5日仍在ICU病房搶救，肇事司機在撞倒受害人後逃逸，女子家屬呼籲知情民眾提供線索，也望警方加大追緝力度，早日捉拿嫌犯。

根據受害人丈夫李鍇的回憶，4日晚上10時多，他接到正在回家路上的妻子的電話，說自己在過馬路時出了車禍，妻子的聲音聽起來很痛苦，當他再要詢問時，妻子已經沒有了聲音。三分鐘後，妻子發來了車禍地點。

車禍地點在皇后區156街交賀若斯哈汀快速路(Horace Harding Expressway)，當他開車過去時，已有救護車抵達現場，兩位急救人員正在施救，他坐在救護車前車廂，只聽到妻子一個勁地喊疼，痛苦十分。

李鍇說，當妻子被送到當地的長老會醫院時已經昏迷。凌晨4時多，妻子才從手術台上下來，被送進ICU病房，醫生反映，妻子身上多處骨折，胯骨、踝骨均需手術，兩三段肋骨斷裂，肝臟、脾臟、肺等損傷，目前需要觀察肝臟是否大量出血以判斷情況是否危急。據悉，李鍇妻子6日還將進行手術。

「感覺就像謀殺，」李鍇表示，當自己得知妻子被車撞倒，感覺非常氣憤和沈重，自己身為一名職業卡車司機，不知道肇事司機是怎麼想的。醫生和他說，根據妻子的傷勢判斷，肇事司機是在撞倒她以後，再將車輾壓過她的整具身體，「如果車輪再偏一點、輾壓到頭部或頸部，這真的不堪設想。」

由於目前妻子仍在昏迷，轄區107分局警察5日來醫院時，並未能錄口供了解更多情況，此後他們則與李鍇等一同去案發現場調查取證。

李鍇與妻子來自河北唐山，為穆斯林新移民。他回憶，在兒子上小學時，學校開始對穆斯林進行特殊登記，例如，校方會在法治道德課時，詢問兒子父母的職業及有無去清真寺。他們與兩個兒子在2023年6月進入美國，妻子是一名美甲師，他則是跑東西兩岸的卡車司機，原以為生活已經慢慢步入正軌，令人知足，誰料卻「突發橫禍」，十歲的大兒子在事發當晚，還一直追問「媽媽幹甚麼去了」，「這樣的事情一輩子都不應該落在家人身上。」

一直在幫助穆斯林社群的維權人士馬聚表示，5日早晨也一同去了事發現場，現場並沒有留下有價值的痕跡或者證據。但事發地點附近有民宅以及公車車站，希望能夠調到監控錄像。妻子是家中重要的經濟支柱，如今兩人失去收入也是重大的打擊，穆斯林社群會提供幫助以外，也希望警方能夠早日找到肇事者，問責並跟進保險等問題。

李鍇和馬聚還反映，不知為何據信警方並無在4日事發當晚出警，而是在5日早，107分局警察才到現場調查。李鍇猜測是因為當晚有好心人撥打了急救電話，卻無人報警。但根據安全應用程式Citizen的紀錄，4日晚10時56分，109分局警方已經接到報警電話，據稱在事發地點，有「特斯拉轎車在撞倒一名行人後逃逸。」而當李鍇到109分局詢問案件紀錄時，警員卻以事件並未發生在109轄區，拒絕了他的問詢。

目前，並不知109警局何時向107警局傳遞報警訊息，而致使107警方在案發次日才去現場調查。對此馬聚和李鍇都表示，警方有失職的嫌疑。

一名39歲華人女子4日晚在過馬路時遭車輛撞擊受重傷，5日仍在ICU病房搶救，肇事...
一名39歲華人女子4日晚在過馬路時遭車輛撞擊受重傷，5日仍在ICU病房搶救，肇事司機在撞倒受害人後逃逸。(李鍇提供)
一名39歲華人女子4日晚在過馬路時遭車輛撞擊受重傷，5日仍在ICU病房搶救，肇事...
一名39歲華人女子4日晚在過馬路時遭車輛撞擊受重傷，5日仍在ICU病房搶救，肇事司機在撞倒受害人後逃逸。(李鍇提供)

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