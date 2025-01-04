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寒潮再襲 紐約市周末可能降雪 未來1周維持冰點

記者劉梓祁／紐約報導
紐約市本周末或將再出現降雪，圖為曼哈頓華埠雪景。(記者劉梓祁／攝影)
紐約市本周末或將再出現降雪，圖為曼哈頓華埠雪景。(記者劉梓祁／攝影)

氣象預報顯示，紐約市即將迎來新一輪寒潮，將導致本周末氣溫驟降，並可能於6日(周一)迎來降雪；雖然不會打破低溫紀錄，但未來至少逾一周的氣溫都將維持在冰點附近，並帶來幾波降雪機會。

氣象學家布勞德(Cody Braud)表示，降雪有望自5日(周日)晚間開始出現在紐約市五大行政區以及周邊大部分地區。布勞德預計，雖然目前預估為陣雪，但仍須密切觀察是否會出現積雪增強的情況，尤其在6日上班時段，較密集的降雪恐影響交通。

他指出，若中大西洋地區的風暴如預期發展並移動，6日單日可能累積3至4吋的雪量。同時，在周末期間，紐約市將持續受到低溫影響，晨間氣溫可能降至華氏20多度。布勞德提到，近兩周以來，紐約市幾乎每日清晨的氣溫都在冰點以下，而如此長時間的嚴寒天氣在近期較為少見。

根據預測，4日(周六)氣溫約為華氏29度、高溫36度，部分時段可見陽光；5日則更冷，低溫估計為27度、高溫38度。相較之下，紐約市歷史上1月4日最低氣溫紀錄為1918年的華氏負3度，1月5日的最低紀錄為1904年的負4度。氣象專家指出，雖然目前可望在6日見到降雪，但仍存在不確定性，因風暴尚在中西部地區形成中，未來路徑或強度可能會有變化。

根據統計資料，紐約市1月份的平均降雪量約為8.7吋。州府提醒，民眾外出時務必注意保暖並留意天氣預報變化，以便及時調整交通與行程安排，並做好必要的家庭防護措施，共同維護公共安全與秩序。

紐約市 低溫 高溫

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