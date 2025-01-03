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男元旦凌晨強闖市長官邸竊聖誕飾品 遭警逮捕

記者范航瑜╱紐約報導
瑰西園建於1799年，位於曼哈頓約克維爾(Yorkville)東區大道和88街交匯處的公園內，俯瞰東河的地獄之門(Hell Gate)。圖為去年5月亞當斯舉辦亞裔傳統月活動。(記者范航瑜╱攝影)
瑰西園建於1799年，位於曼哈頓約克維爾(Yorkville)東區大道和88街交匯處的公園內，俯瞰東河的地獄之門(Hell Gate)。圖為去年5月亞當斯舉辦亞裔傳統月活動。(記者范航瑜╱攝影)

市長亞當斯(Eric Adams)的官邸瑰西園(Gracie Mansion)元旦凌晨發生非法闖入事件。一名男子進入官邸，並盜走聖誕飾品等物品，甚至用手機錄製下盜竊過程。該男子當場被逮捕，並於2日過堂後獲釋。

警方透露，20歲的阿羅曼多(Michael Aromando)凌晨闖入瑰西園，用手機自拍記錄盜竊過程，同時也被監控錄像拍下。他向警察展示的一段影片顯示，他從抽屜內偷走了聖誕飾品。但除此以外，警方還從他身上找到了其他被盜物品。

據消息人士，阿羅曼多在凌晨4時24分翻越瑰西園圍欄，但被市長安全小組的警員發覺。安保人員隨後出動展開追捕。阿羅曼多最終在一間臥室內抓獲。

事件發生時，市長亞當斯(Eric Adams)並不在瑰西園。市府也尚未對此事件作出回應。

據悉，阿羅曼多住在上東區，距離瑰西園僅幾個街區。他被控二級和三級入室盜竊罪，法官設保釋金5000元，並規定他須於晚上11時前返回住處，且不得接近瑰西園。

瑰西園建於1799年，位於曼哈頓約克維爾(Yorkville)東區大道和88街交匯處的公園內，俯瞰東河的地獄之門(Hell Gate)。這座聯邦風格的豪宅自1942年起成為市長官邸，歷任市長中只有彭博(Michael Bloomberg)從未居住於此。

本次也並非瑰西園近期首次發生犯罪事件。去年8月，瑰西園大門口曾發生性侵案件。同年9月，聯邦探員因亞當斯貪腐一案，曾搜查瑰西園並取走亞當斯的手機，在此停留超過三小時。

市長亞當斯的官邸瑰西園於元旦凌晨發生強闖事件。(取自市長辦公室)
市長亞當斯的官邸瑰西園於元旦凌晨發生強闖事件。(取自市長辦公室)

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