春節成功申遺 紐約時報廣場跨年 大紅喜慶

春節申遺成功，今年是首次以世界文化遺產身分舉行跨年活動。(記者曹馨元／攝影)

紐約時報廣場 傳統的新年倒數計時暨水晶球降落慶典，12月31日晚舉行。作為全球矚目的年度盛典，今年時報廣場吸引了數百萬市民前來現場觀看。

活動舞台所在的曼哈頓7大道與46街附近，自下午4時就有市民開始排隊；警方表示，當晚有上百萬觀眾到現場見證這一盛典。觀眾們頭戴寫有「2025」的節慶禮帽，不少人因等待時間過長，在活動開始前席地而坐；但在節目開始後還是踮著腳尖拍照，欣喜之情溢於言表。

農曆春節在今年「申遺」(即申請列入聯合國教科文組織非物質文化遺產)成功，即將到來的2025年春節也將是首次以世界非物質文化遺產身分過春節。

時報廣場跨年活動主辦方之一的美中友好協會(SAFA)，也是第13年帶來中華文藝表演作為開場，為全球觀眾獻上「年夜飯」。協會會長張錦平說，中國目前共有59項非物質文化遺產列入「人類非遺文化代表作名錄」。其中，黃山囊括「世界文化與自然雙遺產」，與黃河共為中國山河代表。這些寶貴文化元素及春節的申遺成功，更加強了海內外華人的文化認同感。

因此，本次活動以「春節」作為主題，透過攝影、畫作、舞蹈、戲曲等多種形式，展現非物質文化遺產。表演以中華旗舞及戲曲開場，穿插其中的舞蹈伴隨古典和現代相融合的音樂，帶來獨具中華特色的喜慶氛圍。除了現場的百萬市民外，慶典還透過CBS轉播，與全球億萬觀眾同慶新年。

時報廣場的七塊大屏幕也循環播放著名的黃山風光及標識性景觀「迎客松」、非遺及春節民俗畫面、藝術家袁熙坤「馬到成功」水墨畫及石翔「天籟之韻」潑彩油畫等。主持人介紹，長在懸崖峭壁上的黃山迎客松已經活了近千年，它象徵著中華民族好客、堅強、堅韌的本性。