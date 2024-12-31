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紐約警方：時報廣場跨年夜無恐怖威脅 重型車輛、無人機護維安

記者許君達╱紐約報導
由於德國才發生過聖誕市集遭車輛衝撞事件，紐約警方特別部署了重型車輛封堵跨年現場周邊的所有路口。(記者許君達／攝影)
由於德國才發生過聖誕市集遭車輛衝撞事件，紐約警方特別部署了重型車輛封堵跨年現場周邊的所有路口。(記者許君達／攝影)

紐約市警(NYPD)30日宣布，根據反恐情報分析，目前沒有針對時報廣場跨年夜活動具體可信的威脅，警方已按照常規級別做好充分部署，包括無人機以及為防止衝撞而設的重型隔離車輛等裝備。同時，紐約州警方和國民兵也已針對曼哈頓跨年活動的安保完成部署。

市警總局局長蒂池(Jessica Tisch)表示，由於參與跨年活動的人流高度密集，反恐和預防扒竊將是維安工作的重點。目前警方沒有接到可信的特定威脅，但自從去年10月7日以來，當局就一直保持高度緊張和警惕性。她指出，跨年期間部署的維安力量包括制服和便衣警察、直升機、監控無人機、反扒竊巡邏隊、防爆搜查犬以及應急服務和精英特種部隊。

市警總局局長蒂池(中)與市長亞當斯(左)聯合宣布，紐約市已為時報廣場跨年夜活動做...
市警總局局長蒂池(中)與市長亞當斯(左)聯合宣布，紐約市已為時報廣場跨年夜活動做好了充足的準備，重型卡車與監控無人機等設備將部署在現場維安，目前沒有可信的具體威脅。(市長辦公室提供)

市警情報與反恐局副局長韋納(Rebecca Weiner)表示，針對德國剛剛發生的聖誕市集遭車輛衝撞的教訓，紐約警方特別準備了滿載沙土的重型卡車封堵在活動現場外的各個路口，以確保潛在的襲擊者無法駕車闖入。此外，市警也將派出特別小隊進駐時報廣場周邊的酒店等場所，加強安檢。

市警行動副局長多特里(Kaz Daughtry)指出，基於去年跨年活動以無人機監控的成功經驗，今年的現場無人機小隊將從四支增加至六支，其中四個小隊負責監控活動核心區域，兩個小隊負責外圍。而除了曼哈頓外，市警無人機小隊亦將部署在全市各大人流密集的跨年活動區域。

州長霍楚(Kathy Hochul)30日也宣布，將在全州各地保持最大警力以確保跨年安全，並將像以往的重要節日一樣，加強對酒駕和魯莽駕駛等行為的執法。此外，霍楚還指示國民兵部隊中的大規模殺傷性武器國內支援小組在時報廣場附近待命。

蒂池介紹，警方將從31日凌晨4時起陸續封閉時報廣場周邊的道路，跨年活動現場大約於下午3時起對公眾開放，主入口分別位於第六大道和第八大道交49、52和56街處。當日地鐵NRW線雙向的49街站以及1號線上城方向的50街站將因跨年活動而臨時關閉，其他地鐵站均正常開放。由於路面交通受影響較大，蒂池建議公眾盡量選擇地鐵出行。

市長亞當斯(Eric Adams)提醒，時報廣場跨年活動現場禁止攜帶大背包、冷藏箱、酒精飲料、折疊椅等大件物品進入，而根據天氣預報，跨年當夜很可能會下雨，但現場同樣不允許帶雨傘，因此有意前往時報廣場的市民或遊客最好穿著防雨且保暖的衣物。

跨年活動即將登場，包括紐約市警、州警、MTA警察、港航局警察以及國民兵等執法單位...
跨年活動即將登場，包括紐約市警、州警、MTA警察、港航局警察以及國民兵等執法單位均將部署最大警力協助維安。(記者許君達／攝影)

跨年 時報廣場 無人機

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