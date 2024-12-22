紐約市迎初雪兩樣情 民眾好興奮 店家生意冷清

紐約市於21日迎來初雪，雖不少民眾難掩興奮之情，但平時攤商林立的8大道道明銀行前卻不見以往人潮。(記者馬璿╱攝影)

21日為冬至，紐約市 也於當天迎來今年入冬後的第一場雪，許多民眾因久違雪景感到興奮不已，不過部分華人商家則表示，因低溫和經濟等綜合因素影響導致客流量下降，當日在布碌崙 (布魯克林)8大道 ，不見平時小吃攤商林立的景象。

根據國家氣象局數據，市內包含中央公園在內的多個地區積雪達2吋，而新澤西州部分地區積雪則達4吋。雖降雪在當日午間便逐漸趨緩，但21日平均氣溫仍持續下降至攝氏華氏20度，22日(周日)最高溫則落在華氏16度左右，23日(周一)將再降至華氏13度。

據氣象學家古德曼(Bill Goodman)說法，由於氣溫偏高，25日(周三)迎來「銀色聖誕節」景象的可能性不大。去年冬天，紐約市連續超過700天未見任何顯著積雪，打破過去連400天無降雪紀錄。

21日為冬至，紐約市也於當日迎來入冬後的第一場雪。(記者馬璿╱攝影)

或許是因久違降雪重返紐約，社群軟體小紅書及Instagram上皆可見到許多紐約客分享興奮的心情，紛紛拍下積雪景象上網分享，許多來自南方城市的網友更難掩激動之情，直呼下雪為冬至增添浪漫氛圍。

然而，對部分華人商家而言，低溫反而是不利因素；在外擺攤的攤商表示，因溫度和整體經濟因素影響，年底客流量不升反降。原先聚集多家攤商的布碌崙8大道地鐵站周圍，也不見過去熱鬧景象，許多攤商更休息一天以應對此情形。

在8大道道明銀行前擺攤的「小猴子臭豆腐」老闆娘便表示，初雪當日許多店家都因人潮銳減而選擇收攤一天休息，她開門時為解決積雪導致的機器冷卻，需花費比平常更多時間熱機才有辦法做生意。