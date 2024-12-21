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堵車費訴訟聯邦法官開審 華人原告庭外示威

記者劉梓祁／紐約報導
聯邦法官利曼近期開始審理多個堵車費訴訟，華人原告李翠珊等人庭外示威。(記者劉梓祁／攝影)
聯邦法官利曼近期開始審理多個堵車費訴訟，華人原告李翠珊等人庭外示威。(記者劉梓祁／攝影)

距離堵車費(Congestion Pricing)開始徵收還有不到三周，曼哈頓聯邦法官從20日起審理針對該計畫的多起訴訟，有多名原告要求法庭暫停此計畫；在庭外，由華埠居民領導的原告之一也舉行集會，希望傳達堵車費對「社區的真實影響」。

涉及曼哈頓60街以南的堵車費計畫，在州長霍楚(Kathy Hochul)叫停後重新實施，將從明年1月5日起對多數私家車徵收九元。當日，法官利曼(Lewis J. Liman)開始考慮四起不同訴訟中原告的請求，他們均提出，希望在訴訟進行期間暫停該計畫。

原告之一包括華埠代表李翠珊(Susan Lee)發起的「紐約人反堵車費」(NYACPT)組織，她與十餘位華埠居民在開庭前於庭外抗議，認為堵車費計畫所做研究不足，將嚴重影響華埠社區。李翠珊說，組織在訴訟中要求聯邦公路管理部進行新環境影響評估，以展示堵車費「對社區的真實影響」。

多個原告認為，大都會運輸署(MTA)等機構在沒有全面環境評估或充分考慮不利影響的情況下允許項目推進，將令因空氣汙染而承受健康問題的貧困和少數族裔社區受到加倍影響。其他原告包括曼哈頓砲台公園(Battery Park)居民、國家教師聯合會和紐約卡車運輸協會。

李翠珊說，堵車費將邊緣化收費區內的居民，並增加每個社區的商品和服務成本，她認為州、市府給予MTA的資金，應像資助學校、醫院、老人中心和圖書館一樣被優先考慮，「由於公共交通推動了城市經濟，進而推動了州經濟，再進而推動了國家經濟。」

對此MTA則指，堵車費目的是減少交通流量，改善空氣質量，並為交通基礎設施提供資金。

當日到場的還有民主黨65D區領袖于金山和前華埠市議員傅裡達(Kathryn Freed)等人。截至當前，利曼未就暫停堵車費計畫作出裁決。

堵車費 華埠 曼哈頓

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