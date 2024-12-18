紐約市最低時薪 明年元旦起調漲至16.5元

州長霍楚(Kathy Hochul)17日宣布，州府將啟動全州範圍的宣傳活動，確保所有勞工了解新法，維護自身權益。(取自州長辦公室)

自2025年1月1日(周三)起，紐約州最低工資將上調50美分，紐約市、長島和威徹斯特郡(Westchester)的最低時薪將提高至16.5元，州內其他地區則上調至15.5元。州長霍楚 (Kathy Hochul)17日宣布，州府將啟動全州範圍的宣傳活動，確保所有勞工 了解新法，維護自身權益。

根據州議會通過並由州長簽署的2024財年預算案，這次最低工資上調並非一次性，而是逐步推行，旨在讓勞工和企業有序適應變動，將最低工資與通貨膨脹掛鉤。

霍楚表示：「隨著生活成本不斷攀升，此舉能有效減輕通膨對紐約人的負擔，同時也給企業提供充足的調整時間。」

根據計畫，最低工資將在2026年再上調50美分至17元。自2027年起，最低工資標準將不再維持固定數字，而是根據通膨水平自動調整。每年增幅將參考勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)發布的「東北地區城市工薪階層與文職人員消費價格指數」(CPI-W)。但在特定經濟或預算條件下，政府保留「出口匝道」(off-ramp)機制，即停止工資上調，以避免對經濟造成不利影響。

對於依賴小費 收入的勞工，工資標準略低於常規標準。目前，非餐飲業的小費工作者的最低時薪為13.35元，餐飲業服務人員則為10.65元。這是由於「小費抵薪」制度允許餐飲業者支付略低於最低工資的薪資，並以小費補足差額。紐約市餐飲聯盟(NYC Hospitality Alliance)年初發布的調查顯示，95%的餐廳業主反對取消現行的小費抵扣制度。