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市教育局提醒教職工勿讓ICE進校園 有學生怕驅逐「直接消失」

記者曹馨元／紐約報導
候任總統川普上台之際，許多新移民家庭擔心他的「大規模驅逐」計畫會波及小孩。(美聯社)
候任總統川普上台之際，許多新移民家庭擔心他的「大規模驅逐」計畫會波及小孩。(美聯社)

候任總統川普(Donald Trump)上台之際，許多新移民家庭擔心他的「大規模驅逐」計畫會波及小孩；對此，紐約市教育局提醒校長及教職工，不要讓移民與海關執法局(ICE)進入校園，並將於明年1月為校內行政人員提供應對訓練。

在川普勝選時，其反移民言論已經引發對校內反移民情緒的關注；而他任命「邊境沙皇」霍曼(Homan)的決定，更引發許多移民家庭恐慌，害怕移民局會進入校園帶走孩子，霍曼曾說，「家庭可以一起被驅逐」。市教育局官員擔心，移民家庭可能會因此而讓孩子不再上學，留在家中。

「簡單來說，就是移民局及其它非市府執法單位，都不能隨便進入校園看到孩子」，市教育總監羅莫斯(Melissa Aviles-Ramos)表示，按照市教育局的程序，在移民局有「傳票、法庭命令」文件的情況下，校安保人員會通知校長，而校長則必須聯絡顧問、家長，「這就是為什麼我們要確保我們的校長接受有關程序的培訓。」

紐約市府主導的「開放懷抱計畫」(Project Open Arms)自2022年起，負責幫助尋求庇護者進入市公立學校，而該團隊也將於明年1月為學校行政人員提供訓練，闡明在「非當地執法人員要求進入市公立學校設施、查看學生或學生紀錄」時，該如何應對。

就任貝賽高中(Bayside HS)的數學老師王柏存表示，他所在的學校移民學生較多，雖然他未聽到關於驅逐計畫的直接討論，但也因「這不是學生願意和任何人分享的話題」。他有一名學生在大選結果出爐後不久「直接消失了」，他之後才從他人處得知，這名學生因怕被驅逐，直接離開了美國。

「這件事也說明，日後很可能會有更多學生默默消失」，王柏存對此感到十分擔心，「移民局只需要驅逐一個人，或者甚至都不用驅逐任何人，只要這個政策在，人們就會因為害怕而自行離開。」

自2022年以來，約有4萬8000名移民學生進入紐約市公立學校系統。霍曼此前強調，無論紐約市府是否提供協助，他都將完成大規模驅逐的工作。

移民 紐約市 教育局

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