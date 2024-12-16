2025農曆新年華埠花車大遊行 2月16日舉行

美國繁榮華埠總會將於明年農曆新年期間舉辦第27屆華埠新春遊行活動，共分兩場，一場為1月29日的炮竹文化節，另一場為2月16日的大遊行。(記者許君達╱攝影)

美國繁榮華埠 總會宣布，明年春節期間將在曼哈頓 華埠舉辦兩次大型活動，慶祝農曆蛇年的到來：兩場活動分別為明年1月29日(周三，大年初一)的慶新春炮竹文化節和2月16日(周日)的紐約愛心花車大遊行。

華埠新春遊行及慶典活動已連續26年在華埠舉辦，繁榮華埠總會行政總監田士鋭介紹，長期堅持舉辦農曆新年慶典活動的主要目的是向美國主流社會及第二或第三代華人 推廣中華傳統節慶文化，並向外界宣傳紐約華埠的歷史與特色文化、促進華埠繁榮。

而在活動的形式上，主辦方也一直嘗試推陳出新，以避免審美疲勞。據介紹，明年大遊行當日，將繼續舉辦在今年試行成功的社區早餐會，同時還計畫邀請社區青年團體開展全新的長跑比賽以增強參與感。

根據現有計畫，慶蛇年初一炮竹文化節將於明年1月29日中午12時在華埠羅斯福公園(SDR Park)舉行，屆時將邀專業人士在場點燃100萬響的真實鞭炮以渲染節日氛圍。此外還將設大舞台，表演中華傳統歌舞，舞台周邊的攤位將為書法文化展示、社區服務機構以及商業機構等提供展示的空間。

紐約愛心花車大遊行將於2月16日在華埠的主要街道上進行。據主辦方透露，現已落實的大型花車共12輛，屆時可能增加至20輛左右，另有超級跑車、古董車等隊伍參加巡遊。此外，包括ABC在內的大型新聞媒體屆時也將前往現場報導，為全球觀眾展示華人社區的風采。

目前，遊行對華人社區的僑團、文藝團體、公益及商業機構等開放報名，報名者須通過組委會的安保調查。詳詢(917)660-2402。