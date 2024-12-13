供電室爆炸 紐約地鐵大停電 3500乘客被困2小時、各線延誤

紐約地鐵供電的軌道系統因供電室發生爆炸，導致兩台F線列車停駛於布碌崙Jay Street/MetroTech與Hoyt-Schermerhorn站。(記者顏潔恩／攝影)

紐約地鐵 F線列車11日因停電，導致兩輛列車上的3500名乘客受困超過兩個小時，有乘客只能在地鐵上解決生理需求，曼哈頓和布碌崙 (布魯克林)多部列車也因無法轉乘而延誤。大都會運輸署(MTA )12日表示，一個已使用90年的供電室發生爆炸，為本次停電主因，而事故翌日地鐵持續延誤，也影響了在當天上午通勤的乘客。

根據MTA，地鐵供電的軌道系統在當日下午因供電室發生爆炸，導致兩輛F線列車，停駛於布碌崙Jay Street/MetroTech與Hoyt-Schermerhorn站。當日的A線與C線服務也因此被「嚴重影響」，G線部分路段完全停駛，六號線、E線、B線與D線皆出現延誤。

與此同時，列車空調也因停電停運，受困乘客們只好在車廂中分享水和食物，甚至必須在地鐵上解決生理需求。而次日受影響的地鐵路線，則包括R、N、Q、B、D、A、F、C、1、2、3線以及L線。

MTA主席兼執行長利博(Janno Lieber)在記者會上表示，在徹查後發現供電室的門遭爆炸炸飛到鐵軌上，推測可能是火災所為。他表示，市交通局已將這個使用90年的變電站列為必要升級項目之一，MTA也必須緊急投資，更新老舊系統。

MTA發言人表示，機械和信號故障也是事故原因之一，工作人員仍在清理布碌崙Dekalb Avenue站、R線軌道上的碎片。MTA計畫於明年1月提出下一個五年建設計畫，希望能獲得至少330億元資金，加強供電和維修車輛老舊設施等。

家住在停駛站點Hoyt St的吳紹瑜表示，11日晚上她從曼哈頓二大道處上車，欲搭乘F線至Jay St轉乘A線回家，但進站後看見A線與C線北上方向列車發生狀況，她原以為與自己的路線無關，沒想到ACFG四條線雙向皆誤點，導致她回家的路線受阻。

她表示，由於列車誤點加上停駛，所有該站的列車路線皆被更改。在等待20多分鐘後，她只好改乘F線北上至百老匯與拉法葉站口(Broadway Lafayette)，在該站轉乘D線至大西洋大道站(Atlantic Ave)，加上轉乘的時間，足足花費一個半小時才到家。

吳紹瑜表示，這是她今年第二次遇到地鐵嚴重誤點。剛從日本和台灣旅遊回紐約沒多久便碰上此事，大眾運輸工具之間便捷度的落差感，讓她一開始感到相當厭世，車上乘客也露出疲態，但轉念一想「這應該是紐約歡迎我回家的方式」才讓心情稍微平復。