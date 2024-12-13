健保CEO命案引發醫療制度討論 華人大吐在美看病苦水

聯合健保執行長遭槍殺事件，在事發的一周內引發大量討論，眾多華人表達了對美國醫療系統的不滿，「小病靠忍，大病等死」。(路透)

聯合健保(UnitedHealthcare)執行長湯普森(Brian Thompson)遭槍殺事件，在事發的一周內引發大量討論，人們在批評美國醫療保險 現狀時，也希望這一事件能推動醫保 行業的改變；而更多華人則表達了對美國醫療系統的不滿，「小病靠忍，大病等死」。

近年來，不斷上升的拒保率引起了公眾的不滿。根據蓋洛普(Gallup)上周公布的一項民意調查，居民對美國醫保整體狀況的滿意度創下了24年來新低。僅有28%的受訪者認為醫保系統「極佳」或「良好」。

在社交媒體小紅書，湯普森命案也引發了不少在美用戶的討論。一名「北美張雪峰」發帖表示，自己身患消化類疾病，程度嚴重至已影響生活，但在美國看病兩年多來未得到治癒，「保險公司拒保不僅是帳單的問題，更可怕這導致美國的醫生變成了只會開止痛藥的機器」，這名用戶稱，自己因為醫生醫治不力，拖沓病情導致「越來越嚴重」。

在這條帖子的1300餘條評論中，多數在美用戶都大吐苦水，講述自己看病的坎坷經歷。對於醫保系統的指責集中在保費 高、退保率高、預約排期長及醫生不負責。用戶「日月安」回覆稱，自己有非常好的朋友，就因為保險公司拒付退保，「幾年後癌末走了」；「Melody」也回覆表示，「大病買機票(回國)吧」。

在曼哈頓生活工作的何先生表示，他知道很多人「都怕小病拖成大病，回國治了」。而何先生對美國看病難也有切身體會，他曾想做眼部晶體植入手術，但搜尋並諮詢一名醫生後發現，「這個醫生一年就接20、30場手術」，他根本無法排到隊；且雖何先生的狀況為生活帶來不便，但該手術也被列為「美容類」，醫保無法報銷。