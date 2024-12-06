「同意之城」住房計畫市議會過關 為建8萬套新屋開路

表決通過後，亞當斯和霍楚在市政廳組織集會，慶祝這一「歷史性的勝利」。(記者許君達／攝影)

市長亞當斯 (Eric Adams)推出的「同意之城」(City of Yes)住房機會計畫，5日在市議會經過激烈辯論 後獲得表決通過，此為十年來最大的分區變更，並預計為全市增添8萬多住房。與之一起通過的，還包括兩項住房相關法案，旨在為改建地下室和附加房屋開綠燈。

市議會全體表決，通過了「同意之城」住房機會計畫，為在紐約市有限的土地空間內新建住房掃除了1961年的土地利用法律限制。(記者許君達╱攝影)

交付表決的「同意之城」，為市議會與市府談判後達成的修正版本，獲得通過後，原本保護了市郊低密度社區、護1961年版土地利用規則則將被突破，未來建商可在這些區域興建住房單元。作為回報，市州府將投資50億元，建設新房及改造基礎設施等，他們承諾在未來15年新建8萬多套可負擔住房。

由於該方案放寬了對低密度社區居住戶數的限制，並減少了對新建住房配套停車位的強制要求，因此遭到部分社區及其民代不分黨派的抵制。同時，一些左派議員也對此提出質疑，認為它將更多地使地產商和政商利益集團獲益，而市民的實際受益卻有限。

「同意之城」計畫進入市議會後，議會方面提出了自己的版本，增加了要求保障可負擔住房以及大力改造基礎設施等提案。經過長時間談判，市議會兩個專門委員會，本月21日通過了雙方達成的協議版本，然後提交至全會等待表決。

在全體表決前，正反雙方依舊對該議案進行激烈辯論。市議長歐德思(Adrienne Adams)表示，她「受夠了每天看到不斷上升的無家可歸的數字、看到社區居民因為住不起房而不斷遷出、看到面臨被驅逐風險的人們每天為了有片瓦遮身而掙扎」。她強調，這份協議肯定不夠完美，但也不能袖手旁觀，不能在進步的路上走回頭路。

持反對態度的市議員帕拉迪諾(Vicky Paladino)則指責這項提案「從一開始就是錯誤的」，她提到，該計畫只考慮了蓋房，卻從未說明在原有低密度社區中增加了大量新居民後，如何解決排水、電力供應甚至手機訊號容量等最基本的問題。

辯論結束後，「同意之城」的修訂版計畫在表決中獲得通過，以及與之配套的兩項住房相關議案。其中一項授權房東在符合安全規範的情況下，將地下室改造為合法居住單元；另一項則要求相關機構為附屬住宅單元(ADU)的申請資格和設計制定標準。這兩項議案都旨在與「同意之城」計畫相呼應，為現有一戶建物業增加居住單元。

表決結束後，亞當斯和州長霍楚 (Kathy Hochul)在市政廳聯合召開慶祝集會。霍楚表示，「同意之城」獲得通過，為州市府合力推動的50年來最大規模的住房建設計畫掃除了陳舊的法律障礙。亞當斯則表示，市議會的表決結果是一次「歷史性的、有里程碑意義的勝利」。