我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「不要為我難過」作家瓊瑤留下遺書家中輕生 享壽86歲

劉家昌癌逝 許效舜去年巧遇發現他身體這個部位不對勁

怕被拒絕入境 留學生聖誕假期不敢回國

記者曹馨元╱紐約報導
由於擔心川普收緊移民政策的措施，美國多所大學日前已發布通知，敦促學生在1月20日川普上任前盡快返回學校。圖為哥倫比亞大學校園。(記者曹馨元╱攝影)
由於擔心川普收緊移民政策的措施，美國多所大學日前已發布通知，敦促學生在1月20日川普上任前盡快返回學校。圖為哥倫比亞大學校園。(記者曹馨元╱攝影)

由於擔心候任總統川普入主白宮後會發布一系列收緊移民政策的措施，美國多所大學日前已發布通知，敦促學生在1月20日川普上任前盡快返回學校，讓原本打算回家過年的華人留學生憂慮重重。

康乃爾大學的國際服務(International Services)辦公室在11月26日發表一份指南，稱川普在就職不久後可能會頒布旅行禁令(Travel Ban)，而他在上一任期內所針對國家的公民，包括緬甸、北韓等，很可能會再次被禁止赴美；同時，該指南也表示，旅行禁令名單可能會加入新的國家，「特別是中國和印度」。指南建議所有國際學生和教職工在2025年1月21日前回到美國，稱如果無法做到這一點，就要做好返美日期遭延期的準備。

麻省理工學院和衛斯萊恩大學(Wesleyan University)等也發布了類似的「出行警告」。馬薩諸塞大學(University of Massachusetts)也建議國際學生「強烈考慮」在川普上任前返美，表示這是「根據第一屆川普政府所制定旅行禁令的經驗，基於謹慎的考量而提出這項建議」。

在川普的上一任期，他於入主白宮的第一個星期就簽署了行政命令，禁止幾個穆斯林國家、北韓及委內瑞拉的公民訪美。

中文社交媒體小紅書上，許多留學生紛紛發帖表示焦慮，並尋求建議，「孩子還能回家過年嗎」；一名康乃爾的學生稱，「看得心驚肉跳，放棄了，寒假不敢回了」。

在時尚技術學院(FIT)就讀大三的楊同學表示，由於今年的農曆春節在1月29日，而學校的開學日是1月27日，她身邊的很多同學原本打算請幾天假，過完春節再返校。「我看到小紅書上的討論也很擔心」，楊同學說由於自己就讀的專業並不敏感，她還是打算聖誕假回國，「我買的是26日回來的票，但也做好了改期的準備」。

移民律師古奇(Edward Cuccia)對此表示，「我的建議很簡單：不是非必要的出行就不要離開美國」；他不認為中國和印度「將很可能被列入旅行禁止名單」，但「誰會知道川普將怎麼做呢」。

川普 白宮 北韓

上一則

亞當斯急轉彎：無證客犯罪應逐出紐約

下一則

華男萬秋明性虐女友致死 被判最高刑罰25年至終身監禁
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

取代赫塞斯？傳川普考慮讓德桑提斯當國防部長

取代赫塞斯？傳川普考慮讓德桑提斯當國防部長
為何特赦兒子？拜登認為川普不會放過杭特

為何特赦兒子？拜登認為川普不會放過杭特
拜登「全面無條件」特赦護兒 範圍達11年

拜登「全面無條件」特赦護兒 範圍達11年
日本小心了？川普重申阻止日鐵收購美鋼 提關稅警告買方

日本小心了？川普重申阻止日鐵收購美鋼 提關稅警告買方

熱門新聞

兩名警員今年初在時報廣場，遭有幫派背景的無證青年襲擊。(取自紐約市警察局)

紐約市無證客近6萬罪犯 逾千名黑幫 ICE：對庇護政策「沮喪」

2024-12-01 10:43
據亞馬遜官網，Cofeymera雷射筆售價62.99元，「功率強勁」，用途包括徒步和戶外等場景。(取自亞馬遜)

紐約16歲少年用中國製雷射筆照眼失明 父怒告亞馬遜

2024-12-01 07:50
在2022年，紐約州約有67萬2000名無證客；其中有20%是亞裔，而華人則占總數的7.2%。(讀者提供)

紐約每5名無證客中有1亞裔 大量參與高需求職業

2024-12-02 12:41
數據顯示，紐約市2024年實際道路駕駛考試通過率創疫情以來新低，其中皇后區的不及格率過半，成為「掛科」重災區。(記者許君達╱攝影)

考官「吹毛求疵」？紐約路考僅半數通過 華人駕駛叫苦

2024-12-02 06:48
霍楚近日簽署法案，要求運營商停用被盜手機的服務，幫助打擊手機盜竊。(路透)

紐約嚴打手機盜竊 令業者斷網…華人受害者卻這麼說

2024-11-30 09:15
監控畫面顯示嫌犯將面部全遮，從袋中取菜刀靠近死者行凶。(知情人提供)

東百老匯遊民命案 華男冷靜行凶細節曝光

2024-11-29 19:15

超人氣

更多 >
家屬證實：劉家昌癌症「平靜且安詳」離世

家屬證實：劉家昌癌症「平靜且安詳」離世
專家提醒：退休後被常低估的5項花費

專家提醒：退休後被常低估的5項花費
好市多季節限定環保手提袋 吸引粉絲加入會員

好市多季節限定環保手提袋 吸引粉絲加入會員
南韓總統尹錫悅 發布緊急戒嚴令

南韓總統尹錫悅 發布緊急戒嚴令
紐時：梁成運從中國愛國人士到美國間諜的不凡人生

紐時：梁成運從中國愛國人士到美國間諜的不凡人生