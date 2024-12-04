最新版「同意之城」5日表決 市議長有信心過關

紐約市「同意之城」住房機會計畫將於本周在市議會進行最終表決，市議長歐德思率多名議員集會造勢。(記者許君達／攝影)

紐約市「同意之城」(City of Yes)住房機會計畫將於5日在市議會全體表決。市議長歐德思(Adrienne Adams)3日攜多名議員和倡導人士在市政廳集會，並宣布市議會在市長亞當斯 (Eric Adams)原版「同意之城」計畫的基礎上所提出的增訂版「全民之城」(City for All)，已與市府達成協議並通過專門委員會的表決。根據協議，市州府將共同投資 50億元，建設可負擔住房，全面升級居民區基礎設施，市議會則將為突破現有土地利用和規畫的新立法開綠燈。

「住房機會」部分旨在在不增加用地空間的情況下創造更多居住單元。其面臨的最大爭議在於，它將突破現行土地利用和規畫對於低密度社區的保護，使更多的居民得以進入大量原本位於皇后區、布朗士 和史島的郊區中產社區。

在「住房機會」進入議會審議後，市議會在11月初提出了自己的版本「全民之城」(City of All)，在原則上不反對「同意之城」打破舊有土地利用規畫限制，增加住房建設，並增加了對於保障性住房、基礎設施提升等方面的要求。

經過長時間談判，市議會與市府達成協議，分區和特許經營小組委員會以及土地利用委員會則於11月下旬表決通過了最新版「住房機會分區」(ZHO)計畫，並將於本月5日交付全體表決。

根據協議，由市州府共同提供的50億元資金中，最大的兩部分投資分別為價值20億元的可負擔住房建設資本計畫和價值20億元的基礎設施投資，其中基礎設施投資將提升現有居民區防洪及排水能力、改造公共空間和街道等，以回應反對者的訴求。其他用途還包括為購房者和業主提供資金支持、為租戶增加租房補貼以及增加住房和規畫部門的人力及項目等。

歐德思表示，這是解決紐約多年住房危機的重要一步，充足且可負擔的住房是讓城市變得更安全和強大的重要保障。計畫在51席市議員的全體表決中需要獲得至少26張贊成票，歐德思表示，她對過關有信心。