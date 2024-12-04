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開徵在即 反堵車費團體再申請法庭禁令

記者許君達／紐約報導
針對「死而復生」的曼哈頓堵車費計畫，反對收費的倡議組織日前再提法庭動議，要求法庭簽發禁制令以阻止其開徵。(記者許君達／攝影)
針對「死而復生」的曼哈頓堵車費計畫，反對收費的倡議組織日前再提法庭動議，要求法庭簽發禁制令以阻止其開徵。(記者許君達／攝影)

曼哈頓堵車費徵收計畫「死而復生」後，正在以起訴方式尋求封堵收費計畫的倡導團體「紐約人反堵稅」(New Yorkers Against Congestion Pricing Tax)日前重新提出法庭動議，尋求針對新計畫的法庭禁制令。目前，包括紐約本地維權團體、郊區代表以及新澤西地方官員在內的多個原告方，已向聯邦和州法院提起了針對曼哈頓堵車費的多項訴訟；不過民意的反應則出現兩極分化，最新民調結果則顯示，對堵車費持贊同態度的受訪者超過半數。

堵車費原計畫今年6月底開徵，但州長霍楚(Kathy Hochul)在6月初時突然以「經濟負擔過重為由」下令暫停該計畫，而在11月大選過後，霍楚又突然宣布重啟收費計畫，並將每次入城的費用從15元降至九元。根據MTA董事會表決通過的方案，堵車費將於明年1月5日開徵。

「紐約人反堵稅」近年1月向曼哈頓南區聯邦法院提起訴訟，稱堵費計畫未能充分評估社會經濟方面的影響，要求重新評估，並為公務人員、應急人員及教師等人群提供豁免。最新的禁制令申請則稱霍楚沒有考慮到堵車費對小企業、就業和其他社會經濟因素的影響，因此是違法的。聯邦法官利曼(Lewis Liman)將於本月20日(周五)對該訴求進行聽證。

霍楚方面回應稱，有近90%往返曼哈頓的通勤者選擇公共交通，而且降價措施也能有效緩解駕車者的經濟壓力。而紐約市民對於堵車費的影響則意見不一，紐約本地媒體amNew York Metro於11月底發起了一項為期一周的在線民調，詢問受訪者「支持還是反對新的堵車費方案」，結果顯示，在近2800名參與者中，支持者的比例達到53.8%。

堵車費 曼哈頓 霍楚

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