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亞當斯急轉彎：無證客犯罪應逐出紐約

記者和釗宇／紐約報導
市長亞當斯3日一改此前認為應等無證客罪犯被定罪後再遣遞解的立場，表示對遞解已經被控罪的無證客持開放態度。(市府提供)
市長亞當斯3日一改此前認為應等無證客罪犯被定罪後再遣遞解的立場，表示對遞解已經被控罪的無證客持開放態度。(市府提供)

紐約市亞當斯(Eric Adams)3日一改此前認為應等無證客罪犯被定罪後再遞解的立場，表示對遞解已經被控罪的無證客持開放態度。亞當斯還表示，他計畫盡快與候任總統川普提名的「邊境沙皇」霍曼(Tom Homan)會面，討論下屆聯邦政府在遞解無證客罪犯方面的政策。

亞當斯在3日的記者會上表示，「我的立場是，那些在紐約市犯罪的無證客，已經放棄了在紐約市生活的權利，我對找出解決此問題的最佳辦法持開放態度。」

他還提到此前被控開槍襲警的19歲委內瑞拉無證客馬塔(Bernardo Castro Mata)，「這個人，被拍到向警察開槍；我不希望這種人待在紐約市，就是這麼簡單。那些在這裡犯罪的無證客，無論是搶劫、襲警、強姦，都對美國有害。」

亞當斯批評推崇「取消文化」的進步派，一直不敢提出遞解無證客罪犯的事，「取消我吧，因為我要保護紐約市民。」

即將上任的川普一直堅持要實施大規模遞解，他提名的「邊境沙皇」霍曼此前表示，希望下屆聯邦政府暫時不要給紐約市等移民庇護城市撥款；霍曼還警告說，紐約市沒有能力阻擋聯邦遞解無證客罪犯，「如果紐約市不配合，我們就會給紐約市的人手加倍。」

亞當斯一直對川普上台持歡迎態度，稱川普的當選表明美國選民希望改變移民和邊境政策。他3日已經與霍曼通話，並計畫盡快與霍曼面談，「我想說清楚的是，我不會對下屆聯邦政府開戰，而是將與他們合作。我希望與霍曼討論他的計畫，找到我們的共識與可以合作的地方。」

不過，亞當斯對守法無證客和「夢想生」(DREAMers)則持積極態度，「這些人不該在半夜被強行帶走，他們熱愛美國，應該讓他們參與建設美國。」此外，亞當斯也一再提到要放鬆紐約市的庇護法規，尤其是當無證客犯下嚴重罪行的情況下，與聯邦移民及海關執法局(ICE)合作。

當被問道亞當斯自己面對的聯邦起訴時，亞當斯表示他的案子與無證客犯的罪不是一回事，「首先，我是美國人，公民有特定的權利，憲法是保護美國公民的，我不是非法進入美國的人，我的先人已經在這裡生活了很長時間。」

無證客 紐約市 亞當斯

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