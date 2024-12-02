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紐約路考通過率創新低 華人學員叫苦

記者許君達╱紐約報導
數據顯示，紐約市2024年實際道路駕駛考試通過率創疫情以來新低，其中皇后區的不及格率過半，成為「掛科」重災區。(記者許君達╱攝影)
數據顯示，紐約市2024年實際道路駕駛考試通過率創疫情以來新低，其中皇后區的不及格率過半，成為「掛科」重災區。(記者許君達╱攝影)

數據顯示，紐約市2024年前11個月內的駕照路考通過率僅約50%，是自新冠疫情暴發以來的新低。近期參加過實際道路駕駛考試的華人司機均表示，導致他們被判定不合格的原因更多來自考官的「吹毛求疵」，而非嚴重操作失誤。

根據車輛監理廳(DMV)的統計，紐約市今年至今為止的路考失敗率為48%，高於全州平均水平43%。在各區數據中，皇后區的路考失敗率高達57%，高居榜首，布碌崙(布魯克林)則以56%的水平緊隨其後。相比之下，紐約市2021年的失敗率則為41%。

多名有過「掛科」經歷的華人新手駕駛員均反映，導致他們考試不及格的原因通常「一言難盡」。在紐約從零學起的蔡先生三個月前剛剛「掛科」，他在查詢考試結果時發現，被扣分的項目包括「左轉時停車位置不夠靠左」、「看後視鏡時轉頭動作不夠明顯」等，每項「小毛病」的扣分相加，就導致他最重的成績未能超過及格線。他還透露，他當天在考試時，瞥見了考官手中的案卷，發現五名考試者中只有兩人獲得了通過。

年過六旬的皇后區居民杜女士則表示，她考了很多次才通過。她認為，自己已經做得夠好，但考官在評價時的主觀色彩較強，自己的年齡、性別和英語不好都會增加考官的不信任，「一看見你就本能地認為你不行」。

來美國前已有過十餘年安全駕齡、且駕駛習慣良好的徐先生在紐約考試時也發現，雖然他技術過硬，一次通過，但考官一樣給自己無緣無故扣了很多分，其中最大的一個扣分項甚至只因為在停車標誌處耐心讓行其他車輛，而被認定為「考試者駕駛決斷力不足」，幾乎是在無事生非。

蔡先生表示，他身邊的朋友中，很少有一次就能考過的，幾乎全都要考好幾次才能通過。他還聽說，在外州，比如新澤西，考試就比紐約容易得多。在德州考下駕照的陳先生也證實，根據他所了解的情況，他的駕照拿得確實比紐約容易很多，至少考官不會過分吹毛求疵。

駕照 紐約市 皇后區

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