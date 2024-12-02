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百老匯部分路段擬增單車道、行人廣場 不准通車 車主擔心交通更塞

記者曹馨元／紐約報導
根據紐約市運輸局的規畫，曼哈頓百老匯的部分繁華路段將不再允許車輛通行，同時增設行人廣場與雙向單車道。(市交通局提供)
根據紐約市運輸局的規畫，曼哈頓百老匯的部分繁華路段將不再允許車輛通行，同時增設行人廣場與雙向單車道。(市交通局提供)

根據紐約市運輸局(Department of Transportation)的規畫，曼哈頓百老匯(Broadway)的部分繁華路段將不再允許車輛通行，同時增設行人廣場與雙向單車道。華人車主擔心，此舉會讓本就擁堵的交通更加糟糕，而常騎單車出行的市民也認為，這並不會改善紐約市的單車友好程度。

根據交通局，作為「百老匯願景」(Broadway Vision)的一部分，曼哈頓製衣區(Garment District)從39街到40街的百老匯路段將進行「以行人與單車為中心的重新設計」。改造後，該路段將成為無車區，同時設置雙向單車道、綠植與藝術空間；39街與40街將安裝防撞等級的鋼柱，以防止車輛駛入該街區，雙向單車道將由路面繪製的標識區分。同時，百老匯38街到39街也將成為行人、單車和汽車共用的路段。

「百老匯願景」計畫於2021年啟動，旨在將這一交通擁堵的街道改造成「世界級的公共空間」。聯合廣場(Union Square)路段的百老匯改造已於今年9月完成，在東17街至東21街增設行人廣場、雙向單車道；而在如今在曼哈頓中城的類似改造將於2026年9月動工，並預計在兩年內完成。

在曼哈頓中城上班的蔡先生常常騎單車經過預計改造的路段。蔡先生表示，紐約並不算是非常「單車友好」的城市，在沒有單車道路段騎車十分危險，而單車道也常常被需要裝貨、卸貨的車占據，「很多人在單車道騎電單車騎得很快，也很危險」。而對於該路段的改造計畫，蔡先生表示支持，但也認為「如果只有一小段路改成單車友好，也沒什麼意義」。

常需要開車經過百老匯的劉先生則表示，紐約中城如今的交通狀況已經很差，如此一來只會更糟糕，「(改造路段)那裡很多遊客，很多電單車，本來路況就已經不好」。劉先生指出，雖然改造計畫肯定會惠及行人，但對於駕車者來說則是頭疼的問題，「要想想想怎麼繞過這一段了」。

百老匯 曼哈頓 紐約市

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