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大湖效應氣溫降 華社藥房迎患者高峰 藥品需求增

記者馬璿╱紐約報導
因大湖效應影響，紐約部分地區近日氣溫驟降至華氏28度左右，布碌崙華社的藥房與診所迎來感冒患者高峰，藥局與診所的需求量明顯增加。(記者馬璿╱攝影)
因大湖效應影響，紐約部分地區近日氣溫驟降至華氏28度左右，布碌崙華社的藥房與診所迎來感冒患者高峰，藥局與診所的需求量明顯增加。(記者馬璿╱攝影)

因大湖效應影響，紐約部分地區近日氣溫驟降至華氏28度左右，讓民眾提前感受到冬日的寒冷，不少人已穿上羽絨外套和圍巾以抵禦低溫；在此天氣變化下，布碌崙(布魯克林)華社的藥房與診所迎來感冒患者高峰，11月30日有不少華人藥局與診所均表示，病患明顯增加。

秋冬交替期間，溫度的劇烈變動易削弱人體免疫力，是感冒、流感等呼吸道疾病高發期。布碌崙仁信大藥房的員工呂女士指出，近期感冒藥品如糖漿和成藥的銷量明顯上升，不過也有更民眾偏好至診所求診，以獲取針對性的處方治療。

而維健家庭醫療中心員工Michelle補充道，特別是中老年患者對氣溫變化更為敏感，建議民眾攝取充足水分、遵循醫囑按時服藥，並考慮接種流感疫苗；另一名員工則表示，診所為因應秋冬換季溫度變化，自9月開始便開放施打流感疫苗，但施打後需兩周才能產生免疫效果，民眾仍可至當地診所或社區疫苗站諮詢接種事宜，以降低流感風險。

除感冒和流感外，換季期間腸病毒病例也有所增加。好好面藥房的陳女士表示，不少兒童因感染腸病毒出現上吐下瀉等症狀，特別提醒家長注意校園中的健康狀況。她透露，自己的小孩就近期就得了腸病毒，上吐下瀉好幾天，表示腸病毒在兒童群體中傳播迅速，保持良好的衛生習慣如勤洗手、消毒物品，是預防的關鍵。

而數間位於布碌崙的兒科診所也表示，近日因感冒症狀掛號的兒童患者的確有增加趨勢，但每到秋冬都會發生此狀況，家長可多關注孩子身體變化，才能預防因氣溫變化而導致的疾病。

流感疫苗 布碌崙 低溫

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