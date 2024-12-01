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氣溫驟降 布碌崙8大道攤商生意冷清

記者馬璿╱紐約報導
布碌崙8大道街上攤販林立，11月30日隨著氣溫驟降人潮減少，買氣也跟著低迷。(記者馬璿╱攝影）
布碌崙8大道街上攤販林立，11月30日隨著氣溫驟降人潮減少，買氣也跟著低迷。(記者馬璿╱攝影）

布碌崙(布魯克林)8大道街上攤販林立，除有販售民生用品如服飾和電器攤商外，也有許多特色美食的餐車。11月30日隨著氣溫驟降，8大道的人潮減少，買氣也跟著低迷，在戶外擺攤的攤商一致表示不管天氣多冷，為了生存還是要做生意，也認同「今年生意比起以往都要差」。

在8大道擺攤販賣水果與蛋等食材的陳女士表示，冬天因出門人潮較少，也進而影響到生意。談及在戶外擺攤的禦寒方式，她則無奈表示，除了把所有衣服穿上之外別無他法，「為了賺錢只能這樣過，談不上怎麼保暖」。

販售龍蝦的李女士則表示，今年因天氣變冷，龍蝦產量大增，但銷售卻不如以往，甚至有大幅下降的現象。李女士的先生也在8大道上開店，可能是因為整體經濟不好，以往冬季期間單日營業額可高達4萬至5萬元，但今年卻不見復甦跡象。她也透露，天氣有時不是影響生意最大的因素，反而「警察取締」是對商家影響最大的阻力之一。

販售佛具的鄭先生表示，近幾個月8大道攤商生意欠佳，他分析除天候、整體經濟與通膨等因素外，現在8大道上攤販快速成長，競爭變得更激烈，加上素質參差不齊也讓生意愈來愈難做，「有時出來擺攤沒賺到錢，還要倒貼20到30多元。」

而在8大道擺攤販賣串烤與魚蛋已有10多年的余生，則認同生意慘淡的現象，她表示天候確實影響近日生意，但其實從今年4月開始買氣就比起去年同期都要來得差。

余生說，以攤商角度分析，通膨導致進貨成本增加，但當把成本反映在價格上後反倒有重挫生意的風險，只好冒著營業額下降的風險，一次次微幅調漲價格，「不知道該怎麼平衡才好，但賺個一、兩元也是錢」。她另表示，他們雖然是有申請牌照的合法攤商，但當警察來取締時，反而因為有牌照無法輕易拋下攤車或商品直接離開，更容易被開罰。

8大道 布碌崙 布魯克林

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