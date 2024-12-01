市衛生局年度肝炎報告 亞太社區仍是B肝重災區

根據市衛生局，亞太裔感染乙型肝炎的概率是其他族裔的七倍。(記者范航瑜╱攝影)

紐約市 衛生局(Department of Health)近日發布最新紐約市肝炎年報。報告顯示，在2023年，全市罹患慢性C型肝炎病例數較2022年減少11%，而B型和A型肝炎的新報告病例數則均有所增加，其中亞太社區是B肝感染重災區。

2023年，慢性C型肝炎在三種類型中最為嚴重，新報告病例達2375例，其中63%為男性，布朗士及布碌崙(布魯克林)貧困地區的報告率最高，注射毒品為最常見的風險因素。而A型肝炎病例相對較少，2023年新報告僅61例，較2022年增加三成，國際旅行為最常見的傳播途徑。

相比之下，慢性B型肝炎新報告病例達6947例，較2022年增加26%，略高於疫情前。新報告病例中，19%為亞太裔，皇后區及布碌崙貧困地區的報告率最高。衛生局報告指出，過去十年，亞裔 社區的報告率持續高於其他群體，30至59歲人群的報告率尤為突出。

B型肝炎在亞裔社區中特別常見，且是亞裔罹患肝癌的首要原因之一。市衛生局指出，亞太裔感染B型肝炎的概率是其他族裔的七倍，每10萬人就有超過兩人感染。B肝病毒主要通過血液和體液傳播，不會通過空氣或飲食傳播。與B肝病毒攜帶者一起進食、握手或觸碰他們使用過的物品不會感染病毒。但民眾應避免共用可能被血液汙染的物品。

接種疫苗 是預防B肝的最有效的方法。不少華人兒時都已有接種B肝疫苗，但成年後體檢時，卻常常被醫生告知「未檢測到抗體」，這是由於B肝疫苗並非終身有效。因此，定期體檢、補種疫苗至關重要。