法官認為市府未能遏制獄內暴力 雷克島監獄或被聯邦接管

雷克島監獄或被法官要求接管，圖為市長亞當斯前往視察。(取自市長辦公室)

市議會五年前通過法案，要求在2027年關閉雷克島(Rikers Island)監獄 ，但計畫受到新冠疫情、物價飛漲影響，部分項目無法按時啟動，並伴隨管理問題的指控；然而，聯邦法官在27日(周三)裁定，市府未能遏制暴力和過度武力等行為，構成藐視法庭，並傾向於接管市監獄的管理權。

法官斯溫(Laura Taylor Swain)在一份長達65頁的意見書中指出，紐約市 及其市懲教局(DOC)將囚犯和工作人員置於危險中，侵犯了其憲法權利，並故意無視法庭的命令。斯溫寫道，她傾向於任命外部權威機構作為接管人(Receiver)，以此來補救監獄內武力使用和安全管理方面的問題。

斯溫要求，代表市府和囚犯的律師在明年1月14日之前制定一項接管計畫。法律援助協會(Legal Aid Society)和參與提起集體訴訟的事務所表示，該決定「具有歷史意義」，因雷克島監獄多年來始終未能完成司法和政治改革。目前，監獄中關有超過6000人，其中多數都在等待審判。

據統計，紐約市每年為每位囚犯的花費超過40萬元，是其它大型城市平均水平的六倍。多年來，屢屢有指控指出囚犯在無人監管的情況下離開牢房，或無法獲得食物和基本醫療服務。如果接管人被指派，他們可能有權解除或修改獄警的勞動合同。

近十年前，市監獄系統在面對一項集體訴訟達成和解後，開始受到聯邦監管。在此期間，法院指定的監察員定期發布報告，指暴力問題依然存在。在過去兩年，至少有33人在監獄中或被釋放後不久死亡。

市長亞當斯(Eric Adams)發言人表示，在去年任命新懲教局長利迪(Lynelle Maginley-Liddie)後，其在解決雷克島監獄積累的疏忽和問題方面取得了「重大進展」，但「還有許多工作要做」。

五年前，市議會已投票通過在2027年8月前關閉此監獄，並以四個規模更小的區級監獄取代，旨在為被拘留者的家屬和律師提供更便捷的探視條件，但遭到華埠 等社區的強烈反對。

去年聯邦監察員馬丁(Steve Martin)在報告中表示，島內的暴力情況依然嚴重，且官員試圖隱瞞相關信息。馬丁團隊曾建議法官考慮在該案中裁定懲教局藐視法庭。