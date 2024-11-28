改良感恩節大餐 加入中式元素更符合華人口味

燒烤是中西方人都能廣泛接受的食材。(讀者提供)

11月第四個周四是美國重大節慶「感恩節 」，對離鄉背井、親人不在身邊的民眾來說，也會趁此機會慶祝「感友節」(Friendsgiving)，而在這個與親朋好友團聚的節日裡，烹飪並享用一桌子感恩節大餐的盛宴必不可少，而愈來愈多的北美華人 會改良傳統的感恩節餐，通過中西合璧的方式，準備更能符合華人胃口的食物。

居住在紐約已有六年的陳楚然表示，很喜歡感恩節與其背後的意義，也曾幾次應邀到白人朋友家聚餐，但很傳統的感恩節大餐，其實不太對得上她的胃口；譬如在這個節日當中不可或缺的烤火雞，吃起來卻很乾，要搭配大量的肉汁、甚至是蔓越莓醬才能吞嚥，「肉汁吃太多不健康，而鹹口的肉要搭配甜口的果醬，對我來說不太能接受。」

後來自己開始在家中辦感恩節派對，很多時候參加聚會的朋友仍以華裔 為主，她便用中式做飯的邏輯改良感恩節的菜餚，製作更符合華人胃口的美食。

改良過的中式感恩節大餐，更符合華人口味。(讀者提供)

陳楚然說，感恩節被人稱作「火雞節」，火雞自然還是餐桌上的重頭戲，家裡人多的民眾還是可以烤一隻大火雞；有條件的話可讓火雞醃製約三天入味，她會用鹽、花椒粉、五香粉、孜然、貢獻主要味道的燒烤料、乾辣椒、醬油、蠔油、料酒、大蔥以及大蒜把火雞醃製起來，為了火雞外層顏色好看，則會刷上老抽上色，「這些調料都是華人經常使用、也非常喜歡的味道。」

不同於傳統的餡料中使用麵包填充到火雞肚子裡，她會改成塞入廣式香腸糯米飯、臘味飯，米飯的製作可在感恩節當日進行，切一些愛吃的食材如臘肉、香腸、洋蔥、胡蘿蔔、香菇、蛋絲等，炒香後放兩杯乾糯米繼續翻炒，幾分鐘後加入水沒過食材熬煮，最後則放些鹽、味精調味，放涼之後再塞進火雞肚子裡拿去烤。

因米飯容易吸收醬汁，所以搭配容易偏乾的火雞肉，也不會難以吞嚥，「而且華人就是愛吃米飯，這個餡料相比麵包丁，對他們來說是更好的搭配。」

若對傳統大餐沒有很高的要求，則可以在配菜上選擇中西方人都能廣泛接受的食物，「比如海鮮、燒烤、披薩等，這些是很不錯的折衷選擇，基本上不會出錯」；她曾做過烤串、牛肉餡餅、薯餅、醃製龍蝦等，獲得大家一致的稱讚。

如果是華人較多的飯局，則可直接開炒幾道菜，例如炒四季豆、番茄炒雞蛋、涼拌皮蛋、黃燜羊肉等等；她認為，節日就是以大家團聚為主，食物的準備視人而異，有很大的彈性，「我覺得這也是讓一些外國朋友品嚐中式佳餚的好機會，他們很多人之前只不過是沒有接觸過，但並非不喜歡。」

甜點方面，南瓜派是最經典的感恩節美食，但若採用重度油炸和烤製的西方做法，吃起來難免覺得油膩，且很麻煩；對此民眾可改成製作南瓜餅，更方便也符合華人口味。

將南瓜切小後灑少許水，放入微波爐煮幾分鐘或隔水蒸熟，之後加入糖混合攪拌，壓爛後將三分之一的糯米粉分次拌入，搓成粉團；切成等份大小後搓成小圓球，接著用杯底壓平，再兩面煎熟即可。