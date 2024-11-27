鯨出沒東河 海岸警衛隊籲船隻避讓

位於曼哈頓和布碌崙之間的東河水域日前發現鯨魚蹤跡。(記者許君達╱攝影)

根據民間報告及海岸警衛隊(U.S. Coast Guard)發布的消息，位於曼哈頓 與布碌崙 (布魯克林 )之間的東河水域日前發現鯨魚蹤跡。專業人士指，包括鯨豚在內的海洋哺乳動物在紐約港外海並不罕見，但水域狹窄且航船密集的東河通常很少有機會見到鯨類。

一名用戶25日下午4時左右在自然觀察者社群平台iNaturalist上發布了一張疑似鯨魚露出水面的照片，並鑑定為座頭鯨(Megaptera novaeangliae)。根據照片的背景景物，該圖片拍攝於布碌崙(布魯克林)一側的東河岸邊，靠近曼哈頓大橋北側。

海岸警衛隊發言人卡茲馬雷克(Logan Kaczmarek)證實，他們當日也接到了多起疑似鯨魚蹤跡的報告，當局在確認情報後迅速向附近船隻發送了海事廣播，提示其注意避讓。

卡茲馬雷克表示，由於圖像證據缺乏，目前無法確認東河內發現的鯨種，而該鯨魚的蹤跡也暫時無法追蹤。由於鯨魚一直在遊動，因此牠很可能已經離開了東河。他介紹，紐約地區每年平均會收到40至80起鯨魚目擊報告，春秋季節最多，而體型巨大的鯨魚進入紐約港水域的紀錄則並不多見。

紐約港外海位於北大西洋海洋哺乳動物的主要遷徙航路上，常見的鯨類主要為座頭鯨，但也有可能是極度瀕危的北大西洋露脊鯨(Eubalaena glacialis)這兩種鯨類夏季通常在美國東北、加拿大直至北極海域活動，冬季沿北美海岸遷徙至美國南方至加勒比海域繁殖和覓食。長鬚鯨(Balaenoptera physalus)也是可能出現的鯨類之一，但其遷徙習性尚未得到充分研究。此外，鼠海豚(Phocoena phocoena)和地球上最大的生物藍鯨(Balaenoptera musculus)也有可能被觀測到。紐約市的業者通常每年10月起會組織觀鯨團乘船出海，尋找這些海洋生物的蹤跡。

除鯨豚外，紐約港周邊的長島及新澤西沙質海岸地帶每年冬季還會有相當數量的海豹前往過冬，主要品種包括港海豹(Phoca vitulina)及灰海豹(Halichoerus grypus)，也是受到海洋動物愛好者歡迎的觀察對象。