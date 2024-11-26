挑戰白艾榮 莫美倫擬選曼哈頓地檢 尋求共和黨提名

莫美倫正尋求共和黨提名，明年競選曼哈頓地區檢察官，並表示將把恢復紐約市的正義與安全作為競選目標。(記者顏潔恩／攝影)

教育倡導組織「PLACE NYC」創始人之一、前法律援助協會(Legal Aid Society)律師莫美倫(Maud Maron)日前宣布，她正尋求共和黨提名，計畫在明年的競選中挑戰民主黨 籍的曼哈頓 地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)，並表示將把恢復紐約市 的正義與安全作為競選目標。

在與紐約郵報的採訪中，莫美倫表示她將推動州府廢除或改革無現金保釋制度，收緊假釋政策，並將檢控罪犯時不會基於移民身分；「我們大多數人都還記得生活在一個更安全的城市是怎麼樣的，我們也都希望能回到當時的樣子」。同時，她也稱將廢除白艾榮頗具爭議的一些做法，包括不檢控拒捕行為，及將搶劫等重罪行為視為輕罪。

談及一周前曼哈頓發生的隨機連環捅人致三人死亡事件，莫美倫表示自己曾是一位刑事辯護律師 ，而「曼哈頓比以往任何時候都更需要一位辯護律師」。她也說，若當選將設立一個特別單位，協助紐約市警(NYPD)處理遊民問題，並將街上有暴力傾向、情緒問題的遊民清除。

莫美倫(左三)日前宣布，她正尋求共和黨提名，以在明年的競選中曼哈頓地區檢察官，並表示將把恢復紐約市的正義與安全作為競選目標。(藏東慧提供)

莫美倫曾在兩年前以民主黨籍身分競選國會議員，在2023年10月重新註冊為共和黨。她表示自己之所以放棄民主黨，是因為不同意該黨的一系列「覺醒(Woke)」政策；她認為，允許生理性別為男的跨性別女生參與女子體育競賽會傷害女孩的權益。在投身政治前，莫美倫曾在曼哈頓和布朗士區擔任20餘年的辯護律師，也曾在卡多佐法學院(Cardozo Law School)的刑事辯護專科(Criminal Defense Clinic)擔任法律教授。

現年53歲的莫美倫自2019年起就投身保衛特殊高中入學考試(SHSAT)抗爭活動之中，也是教育維權組織「PLACE NYC」創始人之一，與華人維權團體居民聯盟在教育問題上長期合作，捍衛擇優錄取制度與正常上學權利。她在今年6月因在私人群聊中曾否認跨性別孩子的存在，而被當時的市教育總監班克斯(David Banks)撤去曼哈頓第二學區學委的職務。