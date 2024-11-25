花旗球場周邊賭場建案 將等待區長表態

針對花旗球場周邊的賭場建案，皇后區五個社區委員會，相繼以多數票過關，圖為第七社委會投票現場。(記者鄭怡嫣╱攝影)

針對花旗球場周邊的賭場建案，皇后區 五個社區委員會，相繼以多數票過關，儘第四社區委員會因「後勤問題」延期投票 ，根據紐約市 「統一土地利用審查程序」(ULURP)，該建案將進入區長表態環節。

該賭場建案所在地，橫跨皇后區第三、四、六、七、八、九共六個社委會轄區，近日，除第四社委會外，其他五個社委會均已舉辦公共會議，並相繼以多數票贊成該案。統計顯示，85%的社委均投票支持這份名為「大都會公園」且包含賭場的建案。

轄區覆蓋卡樂娜、艾姆赫斯特等地的第四社委會，則發信表示由於時間、場地、安全性等「後勤問題」，公共會議及投票環節，將延期至12月10日，但由於延期後投票已超過60天的有效期限，投票結果也並不納入ULURP的正式紀錄之中。該轄區也是曾明確表態根據民意、拒絕在州參議會為賭場提案的拉莫斯(Jessica Ramos)的選區。

根據ULURP程序，該建案將進入區長表態環節，皇后區區長理查茲(Donovan Richards)也已於近日宣布，將定於12月5日為此案舉辦公聽。此前，他曾對該建案表示支持，之後，建案則依序進入市規畫委員會審核、市議會投票、及市長最終決定環節。

目前，共有11家建商正在角逐將在紐約下州(downstate)地區發放的三塊新賭場牌照，根據現有的時間線，牌照預計在明年年底發放。

另一方面，並非每個在紐約市的賭場建案，均需走ULURP程序，例如皇后區的雲頂世界，由於已經有有老虎機的設施，就無需經過這一道手續再去更改土地用途，而如若得到正式的賭場牌照，他們則可再新增在賭桌上開展、包括撲克及21點在內的博彩遊戲(table games)。

雲頂世界所在選區的代表——州參議員及州參議會博彩委員會主席艾達博(Joseph Addabbo)，目前已經在州參議會提案，要求加速賭場競標。他的這一舉措被媒體解讀為旨在為雲頂世界得到牌照再加一碼，並為需要更多時間和手續來得到賭場牌照的建案加諸更多挑戰。