長島學校人口結構改變 亞裔生比例大增 面臨多元化挑戰

過去十年，長島的公立學校經歷了顯著的族群變化，白人和非洲裔學生人數大幅下降，而來自西語裔和亞裔背景的學生數量顯著增加。圖為長島華裔學生放學。(記者高雲兒╱攝影)

過去十年，長島 的公立學校經歷了顯著的族群變化，白人和非洲裔學生人數大幅下降，而來自西語裔和亞裔 背景的學生數量增加。這些變化不僅反映了長島族群結構的轉變，也促使當地學區 在教育優先事項、支出選擇、服務需求和學校文化上需作出調整，以更好地適應多元文化學區的需求。

據紐約州教育廳的數據，長島124個學區的學生組成發生了顯著變化。白人學生人數從2013至2014學年的26萬4333人下降到2023至2024學年的18萬2254人，下降幅度達31%。儘管白人學生仍為最大族群，但他們已不再是多數，占總學生人數的比例從58.5%降至43.1%。

與此同時，亞裔學生人數大幅增長，從3萬2861人增至4萬9288人，增幅達1萬6427人，亞裔學生如今占學生總數的11.7%，相比2013至2014學年的7.3%顯著增長。西語裔學生人數也在過去十年中增長了3萬9641人，增幅達38.8%，占學生總數的比例從22.6%升至33.5%。

長島社會經濟政策中心主任坎托(Martin R. Cantor)指出，「長島對亞裔家庭具有吸引力，尤其是因為當地的學校」；他表示，來自紐約市及其他國家的亞裔家庭，許多選擇搬到長島的優質學區，尋求更好的教育機會。

這些變化帶來了文化多樣性，也提出了挑戰，許多學區面臨著學生英語能力不足的問題，尤其是西語裔和亞裔學生。例如，曾以白人學生為主的勒維鎮(Levittown)學區，如今學生組成更加多元，西語裔學生占23.4%，亞裔學生占18.3%。勒維鎮學監溫奇(Todd Winch)表示，學校已擴展了英語為第二語言服務和多元文化活動，以更好地支持來自不同背景的學生。而在賽奧塞(Syosset)學區，亞裔學生人數已經達到學生總數的50.4%，學區也加大了對亞裔文化慶典的支持，包括春節和排燈節等活動。

然而，根據州教育部數據，長島的師資仍然以白人為主，少數族裔教師的比例僅為9.9%。西語裔教師協會主席伊里薩里(Dafny Irizarry)強調，學校需要更具多樣性的教學隊伍來更好地服務這些多元化的學生群體。