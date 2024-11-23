我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識

薄瓜瓜大婚／台維安高規格 出動「干擾槍」射擊空拍機

長島學校人口結構改變 亞裔生比例大增 面臨多元化挑戰

記者高雲兒╱紐約報導
過去十年，長島的公立學校經歷了顯著的族群變化，白人和非洲裔學生人數大幅下降，而來自西語裔和亞裔背景的學生數量顯著增加。圖為長島華裔學生放學。(記者高雲兒╱攝影)
過去十年，長島的公立學校經歷了顯著的族群變化，白人和非洲裔學生人數大幅下降，而來自西語裔和亞裔背景的學生數量顯著增加。圖為長島華裔學生放學。(記者高雲兒╱攝影)

過去十年，長島的公立學校經歷了顯著的族群變化，白人和非洲裔學生人數大幅下降，而來自西語裔和亞裔背景的學生數量增加。這些變化不僅反映了長島族群結構的轉變，也促使當地學區在教育優先事項、支出選擇、服務需求和學校文化上需作出調整，以更好地適應多元文化學區的需求。

據紐約州教育廳的數據，長島124個學區的學生組成發生了顯著變化。白人學生人數從2013至2014學年的26萬4333人下降到2023至2024學年的18萬2254人，下降幅度達31%。儘管白人學生仍為最大族群，但他們已不再是多數，占總學生人數的比例從58.5%降至43.1%。

與此同時，亞裔學生人數大幅增長，從3萬2861人增至4萬9288人，增幅達1萬6427人，亞裔學生如今占學生總數的11.7%，相比2013至2014學年的7.3%顯著增長。西語裔學生人數也在過去十年中增長了3萬9641人，增幅達38.8%，占學生總數的比例從22.6%升至33.5%。

長島社會經濟政策中心主任坎托(Martin R. Cantor)指出，「長島對亞裔家庭具有吸引力，尤其是因為當地的學校」；他表示，來自紐約市及其他國家的亞裔家庭，許多選擇搬到長島的優質學區，尋求更好的教育機會。

這些變化帶來了文化多樣性，也提出了挑戰，許多學區面臨著學生英語能力不足的問題，尤其是西語裔和亞裔學生。例如，曾以白人學生為主的勒維鎮(Levittown)學區，如今學生組成更加多元，西語裔學生占23.4%，亞裔學生占18.3%。勒維鎮學監溫奇(Todd Winch)表示，學校已擴展了英語為第二語言服務和多元文化活動，以更好地支持來自不同背景的學生。而在賽奧塞(Syosset)學區，亞裔學生人數已經達到學生總數的50.4%，學區也加大了對亞裔文化慶典的支持，包括春節和排燈節等活動。

然而，根據州教育部數據，長島的師資仍然以白人為主，少數族裔教師的比例僅為9.9%。西語裔教師協會主席伊里薩里(Dafny Irizarry)強調，學校需要更具多樣性的教學隊伍來更好地服務這些多元化的學生群體。

亞裔 學區 長島

上一則

109輔警感恩宴 2華人志願者獲表彰

下一則

霍楚宣布感恩節交通措施 駕駛小心以免挨罰
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

長島納蘇郡官員反對區域化計畫 華人助陣

長島納蘇郡官員反對區域化計畫 華人助陣
經過3年 屋崙學區再度面臨關校爭議 最快12月進行投票

經過3年 屋崙學區再度面臨關校爭議 最快12月進行投票
布碌崙20學區促簽「特殊高中入學考」合同

布碌崙20學區促簽「特殊高中入學考」合同
長島華人家長、民代 反對紐約州教育區域化計畫

長島華人家長、民代 反對紐約州教育區域化計畫

熱門新聞

42街案發現場位於聯合國總部對面，人行道上留有大量血跡。血滴沿街滴灑近百呎，直至第一大道上。（記者許君達/攝影）

曼哈頓爆連環捅人案 2死1命危…68歲華男身中數刀不治

2024-11-18 13:46
川普威脅動用軍隊遣返移民，華人走線客有人淡定有人憂，律師提示盡快備好庇護申請材料並謹慎守法，以有備無患。(美聯社)

川普喊動用軍隊遣返 華人走線客恐慌

2024-11-19 07:20
天氣預報顯示，在經歷長期乾旱後，大紐約從20日(周三)晚間到21日(周四)將受到寒冷風暴侵襲，出現顯著降雨並刮大風。(美聯社)

冬季暴風雨來了 氣溫驟降 旱情將緩解

2024-11-18 19:05
警方公布犯案嫌疑人照片，呼籲大眾提供線索。(市警局提供)

紐約法拉盛男子當街捧大把現金 向15歲少年求歡

2024-11-18 13:17
（取自X）

紐約助理檢察官撞見無證客手淫 還被搶包…他被捕仍在笑

2024-11-21 13:50
知情人透露，河邊垂釣遭捅亡華男，住於地蘭西街某租賃公寓。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約華埠男遭隨機捅亡 當時正在河邊垂釣

2024-11-20 10:54

超人氣

更多 >
關之琳昔介入富商婚姻 隔40年與舊愛同場零尷尬

關之琳昔介入富商婚姻 隔40年與舊愛同場零尷尬
薄瓜瓜新竹南園宴客 現場狀況曝光

薄瓜瓜新竹南園宴客 現場狀況曝光
薄瓜瓜23日大婚 美籍台商曾為海外監護人 籲婚後愛妻樹立名聲

薄瓜瓜23日大婚 美籍台商曾為海外監護人 籲婚後愛妻樹立名聲
浪費錢？藥劑師稱她永遠不吃的3種保健食品

浪費錢？藥劑師稱她永遠不吃的3種保健食品
賣股換滿手現金 巴菲特傳達給投資人的訊息

賣股換滿手現金 巴菲特傳達給投資人的訊息