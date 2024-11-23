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布碌崙華女搭地鐵遭2非裔男搶耳機 市警站崗也難阻止

記者顏潔恩╱紐約報導
案發後陸小姐被警方送到警局，試圖從通緝人員簿子中找出匪徒。(陸小姐提供)
案發後陸小姐被警方送到警局，試圖從通緝人員簿子中找出匪徒。(陸小姐提供)

布碌崙(布魯克林)一名華女日前在皇冠高地(Crown Heights)的地鐵站準備搭乘列車時，遭兩名非洲裔男子趁列車進站後開門的間隙，搶走她的頭戴式耳機；受害者表示，該地鐵站治安向來差，儘管當時有兩名紐約市警站崗，也沒能阻止匪徒犯案。

受害者陸小姐指出，13號上午10時左右，她在Franklin大道地鐵站的月台等車，一輛曼哈頓方向的4號線列車進站後開門，她正要抬腳走進去時，突然有人伸手搶走她頭上戴著的耳機，就算後來試圖通過定位系統找人，但幾分鐘後歹徒便把定位給關了；她表示，自己並非是唯一的受害者，同一時間隔壁站著的一名白女也被另一名匪徒搶走耳機，她與白女意識到被搶後便立即向站崗的警員報案。

陸小姐之後隨警員去到77分局，試圖從一群通緝人員簿子中辨認出匪徒，警方在後繼的調查中也掌握到監控錄像，拍到兩嫌得逞後逃出地鐵站的畫面；其中一人咧著嘴笑、另一人則戴著口罩遮擋了面部，兩人看起來都是未成年，身型偏瘦、背著書包、穿著連帽衛衣，且跑得很快。

案發後陸小姐也自省，當下在月台時因處於通勤高峰階段，沒認為需要注意周圍的環境，過程中也在低頭看耳機，且戴著的Airpods Max還開啟了降噪功能，哪怕有人提醒也聽不到，「其實有點蠢，在公共場合還是要保持對周圍環境的警惕，是我太大意了。」

她繼續說道，將把這個經歷當作一個教訓，儘管失去價值數百元的耳機，但所幸人沒事；另外也覺得使用頭戴式耳機太過惹眼，在如今治安惡化的紐約市很容易被搶，奢侈名牌包也同理，尤其在治安紅燈區必須更為低調，「我覺得大家都必須提高警惕，不要覺得只要在人多的白天就不會被搶，事實證明無論什麼時候都要很小心。」

地鐵站 紐約市 華女

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