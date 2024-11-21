我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

當不成司法部長…蓋茨可以回去當議員嗎？

受惠經濟成長股票被追捧 道指漲逾450點

紐約掃蕩無照攤販 陰雨助攻 法拉盛居民:街道乾淨好走多了

記者尤昱程╱紐約即時報導
21日的法拉盛市中心在綿綿細雨中變得格外清爽，往日無照攤販扎堆的街道重新露出寬敞的人行道。(記者尤昱程╱攝影)
21日的法拉盛市中心在綿綿細雨中變得格外清爽，往日無照攤販扎堆的街道重新露出寬敞的人行道。(記者尤昱程╱攝影)

紐約市久違迎來降雨，再加上市議員黃敏儀近日的掃蕩行動，使法拉盛市中心的街道環境明顯改善，往日擁擠不堪的無照攤販不見蹤影，人行道重新恢復整潔暢通。居住法拉盛30年居民楊先生表示，「這樣的街道才像樣，乾淨又不擠。攤販如果能規範經營，對大家都好。」

法拉盛市中心作為紐約市最繁忙的商業與交通樞紐之一，長期受到無照攤販氾濫和違規商品陳列的影響。不僅人行道經常擁堵，令居民抱怨不已，也對合法商家的經營環境造成不良影響。

市議員黃敏儀近日與市清潔局(DSNY)局長蒂池(Jessica S. Tisch)一同視察法拉盛，針對街道環境提出加強執法的建議。據黃敏儀透露，視察後的兩天內，清潔局執法人員已迅速行動，在緬街對無照攤販、違規商品陳列和商業垃圾處理不當的行為開出多張罰單。

此外，黃敏儀在市議會提出一項新提案，要求政府機構在接收攤位設置申請後，需及時徵求民意代表和社區委員會的意見，以避免新增攤位對街道秩序和公共空間造成影響。此舉旨在進一步規範攤販經營，保障社區居民與商家的利益。

除了市議員掃蕩無證攤販有成，紐約市久違的降雨也可能助力改善街道環境。另一位法拉盛居民李先生表示：「以前人行道擁擠又髒亂，老人家都不敢出門。這樣乾淨多了，也方便很多。」他希望相關部門持續加強管理，讓整潔有序的街道成為常態，而非僅靠陰雨天的偶然結果。

市議員黃敏儀日前攜市清潔局(DSNY)局長蒂池(Jessica S. Tisch...
市議員黃敏儀日前攜市清潔局(DSNY)局長蒂池(Jessica S. Tisch)共同視察法拉盛市中心，討論如何改善該地區的衛生與擁堵問題。(黃敏儀辦公室提供)

法拉盛 紐約市

上一則

涉嫌洩露機密 濫用職權抓人 紐約華裔ICE官員被捕
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約市推進 特殊高中入學考試合約審批

紐約市推進 特殊高中入學考試合約審批
法拉盛公寓 1女子疑縱火輕生

法拉盛公寓 1女子疑縱火輕生
全美華人合作峰會 匯聚500名政商菁英

全美華人合作峰會 匯聚500名政商菁英
法拉盛商改區 12╱13捐贈玩具送暖

法拉盛商改區 12╱13捐贈玩具送暖

熱門新聞

42街案發現場位於聯合國總部對面，人行道上留有大量血跡。血滴沿街滴灑近百呎，直至第一大道上。（記者許君達/攝影）

曼哈頓爆連環捅人案 2死1命危…68歲華男身中數刀不治

2024-11-18 13:46
川普威脅動用軍隊遣返移民，華人走線客有人淡定有人憂，律師提示盡快備好庇護申請材料並謹慎守法，以有備無患。(美聯社)

川普喊動用軍隊遣返 華人走線客恐慌

2024-11-19 07:20
天氣預報顯示，在經歷長期乾旱後，大紐約從20日(周三)晚間到21日(周四)將受到寒冷風暴侵襲，出現顯著降雨並刮大風。(美聯社)

冬季暴風雨來了 氣溫驟降 旱情將緩解

2024-11-18 19:05
警方公布犯案嫌疑人照片，呼籲大眾提供線索。(市警局提供)

紐約法拉盛男子當街捧大把現金 向15歲少年求歡

2024-11-18 13:17
曼哈頓市中心哈德遜廣場(Hudson Yards)14日上午一座摩天大廈屋頂因大火而冒出濃煙。(讀者張雅媛提供)

一臥月租至少7400元 曼哈頓摩天大廈失火 濃煙衝天際

2024-11-14 16:18
知情人透露，河邊垂釣遭捅亡華男，住於地蘭西街某租賃公寓。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約華埠男遭隨機捅亡 當時正在河邊垂釣

2024-11-20 10:54

超人氣

更多 >
12星座堅持己見排行 牡羊必當贏家、他從不改變原則

12星座堅持己見排行 牡羊必當贏家、他從不改變原則
好市多這款超搶手抹布 出自華人之手

好市多這款超搶手抹布 出自華人之手
川普調高關稅衝擊物價 這幾類民生消費品漲最凶

川普調高關稅衝擊物價 這幾類民生消費品漲最凶
近400人聚集南加華人區市府 反建遊民屋 質疑開發商

近400人聚集南加華人區市府 反建遊民屋 質疑開發商
這一州人人有醫保 卻看不起病？全美敲警鐘

這一州人人有醫保 卻看不起病？全美敲警鐘